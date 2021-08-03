Австралійка Мелані активно розвивається в косметології. Вона вже відкрила декілька клінік – в Сіднеї, Лос-Анджелесі, Мельбурні та Парижі. Зовсім скоро охочі зможуть відвідати її клініку в Лондоні. Грант завжди індивідуально підходить до кожного пацієнта, враховує всі побажання, емоційний стан, проблеми шкіри тощо.

Важливо Засоби з SPF – вся правда: який фактор вибрати, коли і як наносити, щоб захистити шкіру

Ритуали краси Мелані Грант

Ранковий догляд

Очищення міцелярною водою: нанесіть на ватний диск міцелярну воду Bioderma Sensibio та легко протріть ним обличчя.

нанесіть на ватний диск міцелярну воду Bioderma Sensibio та легко протріть ним обличчя. Антиоксидантна сироватка: нанесіть на обличчя будь-яку антиоксидантну сироватку, яка допоможе захистити шкіру від вільних радикалів (варто спробувати сироватки з вітаміном С, вітаміном В або ніацином).

нанесіть на обличчя будь-яку антиоксидантну сироватку, яка допоможе захистити шкіру від вільних радикалів (варто спробувати сироватки з вітаміном С, вітаміном В або ніацином). Зволожувальний крем і SPF: після сироватки використайте зволожувальний крем з SPF у складі або ж поверх зволожувального крему сонцезахист.

Вечірній догляд

Подвійне очищення: ефективно видалити засоби ранкового догляду, макіяж, бруд можна лише з допомогою подвійного очищення. Скористайтеся олією або бальзамом, а потім очищувальним засобом з AHA-кислотами або чимось активнішим. Також можна двічі використовувати один засіб. Дієвими є ще муслінові серветки для вмивання, які в поєднанні з бальзамом полірують шкіру до блиску.

ефективно видалити засоби ранкового догляду, макіяж, бруд можна лише з допомогою подвійного очищення. Скористайтеся олією або бальзамом, а потім очищувальним засобом з AHA-кислотами або чимось активнішим. Також можна двічі використовувати один засіб. Дієвими є ще муслінові серветки для вмивання, які в поєднанні з бальзамом полірують шкіру до блиску. Відлущувальний лосьйон: збалансовувальний лосьйон діє як ексфоліант. Мелані Грант використовує Biologique Recherche P50 Lotion. Він збалансовує стан шкіри обличчя. Також раз або двічі на тиждень косметологиня іноді використовує скраб.

збалансовувальний лосьйон діє як ексфоліант. Мелані Грант використовує Biologique Recherche P50 Lotion. Він збалансовує стан шкіри обличчя. Також раз або двічі на тиждень косметологиня іноді використовує скраб. Нічна сироватка: це індивідуальний продукт, який потрібно підбирати з професіоналом. Мелані користується ретинолом. Вона наголосила, що варто обирати лише одну сироватку, яка боротиметься з проблемами вашої шкіри, а не наносити одразу декілька.

це індивідуальний продукт, який потрібно підбирати з професіоналом. Мелані користується ретинолом. Вона наголосила, що варто обирати лише одну сироватку, яка боротиметься з проблемами вашої шкіри, а не наносити одразу декілька. Крем для очей: на ніч нанесіть крем під очі. Грант також радить використовувати його навколо губ, щоб запобігти утворення скорботних складок у куточках рота.

на ніч нанесіть крем під очі. Грант також радить використовувати його навколо губ, щоб запобігти утворення скорботних складок у куточках рота. Нічний крем: обов'язково користуйтеся нічним кремом, який допоможе шкірі наповнитися та бути зволоженою до ранку.

Гаджети для обличчя

Мелані Грант полюбляє масаж гуаша, який зараз є популярний серед знаменитостей та блогерів. Також у домашньому догляді вона використовує світлодіодні маски та мікроструми.

Зауважимо, для максимальної ефективності засобів догляду за шкірою необхідно звернутися за допомогою до спеціаліста. Лише професійний косметолог чи дерматолог зможуть правильно підібрати продукти, які боротимуться з проблемами вашої шкіри.