Австралійка Мелані активно розвивається в косметології. Вона вже відкрила декілька клінік – в Сіднеї, Лос-Анджелесі, Мельбурні та Парижі. Зовсім скоро охочі зможуть відвідати її клініку в Лондоні. Грант завжди індивідуально підходить до кожного пацієнта, враховує всі побажання, емоційний стан, проблеми шкіри тощо.
Важливо Засоби з SPF – вся правда: який фактор вибрати, коли і як наносити, щоб захистити шкіру
Ритуали краси Мелані Грант
Ранковий догляд
- Очищення міцелярною водою: нанесіть на ватний диск міцелярну воду Bioderma Sensibio та легко протріть ним обличчя.
- Антиоксидантна сироватка: нанесіть на обличчя будь-яку антиоксидантну сироватку, яка допоможе захистити шкіру від вільних радикалів (варто спробувати сироватки з вітаміном С, вітаміном В або ніацином).
- Зволожувальний крем і SPF: після сироватки використайте зволожувальний крем з SPF у складі або ж поверх зволожувального крему сонцезахист.
Вечірній догляд
- Подвійне очищення: ефективно видалити засоби ранкового догляду, макіяж, бруд можна лише з допомогою подвійного очищення. Скористайтеся олією або бальзамом, а потім очищувальним засобом з AHA-кислотами або чимось активнішим. Також можна двічі використовувати один засіб. Дієвими є ще муслінові серветки для вмивання, які в поєднанні з бальзамом полірують шкіру до блиску.
- Відлущувальний лосьйон: збалансовувальний лосьйон діє як ексфоліант. Мелані Грант використовує Biologique Recherche P50 Lotion. Він збалансовує стан шкіри обличчя. Також раз або двічі на тиждень косметологиня іноді використовує скраб.
- Нічна сироватка: це індивідуальний продукт, який потрібно підбирати з професіоналом. Мелані користується ретинолом. Вона наголосила, що варто обирати лише одну сироватку, яка боротиметься з проблемами вашої шкіри, а не наносити одразу декілька.
- Крем для очей: на ніч нанесіть крем під очі. Грант також радить використовувати його навколо губ, щоб запобігти утворення скорботних складок у куточках рота.
- Нічний крем: обов'язково користуйтеся нічним кремом, який допоможе шкірі наповнитися та бути зволоженою до ранку.
Гаджети для обличчя
Мелані Грант полюбляє масаж гуаша, який зараз є популярний серед знаменитостей та блогерів. Також у домашньому догляді вона використовує світлодіодні маски та мікроструми.