Боб – це стрижка, яка не піддається плину часу. Її варіації існує багато, але у 2021 справжнім хітом став короткий боб, який повернувся з минулої епохи. Такий стиль стрижки не втрачає своєї актуальності, але щороку змінюється, вносячи нотки останніх hair-трендів.
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Дедалі частіше в інстаграмі можна побачити селебріті та блогерів, які позують з коротким рівним бобом, який має свіжий і розкішний вигляд водночас. Ще 20 років тому такою зачіскою могли похизуватися Кемерон Діас і Наталі Портман, а тепер crop bob вибирають Кайя Гербер й інші інфлюенсери. Можливо, й ви надихнетеся їхніми ідеями практичної стрижки.
Сексуальна стрижка з 90-х, яка знову на піку популярності
Переваги стрижки боб
- Ідеальний варіант, якщо ви хочете спробувати коротку стрижку, але не наважуєтеся на ультракоротку довжину.
- Підійде власницям тонкого волосся, адже володіє властивістю візуально додавати об’єму.
- Стрижка матиме красивий вигляд також на прямому і густому типі волосся, а за допомогою структурування йому можна буде надати бажаної форми.
- Не вимагає особливого догляду, і на вкладання бобу не знадобиться багато часу.
М'який зріз, як у Кайі Гербер
Меган Гуд з боковим проділом
Із густим чубчиком
Об'ємний і повітряний боб