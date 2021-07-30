Боб – це стрижка, яка не піддається плину часу. Її варіації існує багато, але у 2021 справжнім хітом став короткий боб, який повернувся з минулої епохи. Такий стиль стрижки не втрачає своєї актуальності, але щороку змінюється, вносячи нотки останніх hair-трендів.

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Дедалі частіше в інстаграмі можна побачити селебріті та блогерів, які позують з коротким рівним бобом, який має свіжий і розкішний вигляд водночас. Ще 20 років тому такою зачіскою могли похизуватися Кемерон Діас і Наталі Портман, а тепер crop bob вибирають Кайя Гербер й інші інфлюенсери. Можливо, й ви надихнетеся їхніми ідеями практичної стрижки.

Сексуальна стрижка з 90-х, яка знову на піку популярності

Переваги стрижки боб

Ідеальний варіант, якщо ви хочете спробувати коротку стрижку, але не наважуєтеся на ультракоротку довжину.

Підійде власницям тонкого волосся, адже володіє властивістю візуально додавати об’єму.

Стрижка матиме красивий вигляд також на прямому і густому типі волосся, а за допомогою структурування йому можна буде надати бажаної форми.

Не вимагає особливого догляду, і на вкладання бобу не знадобиться багато часу.

М'який зріз, як у Кайі Гербер

Меган Гуд з боковим проділом

Із густим чубчиком

Об'ємний і повітряний боб