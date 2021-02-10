Американская певица и автор песен Halsey в январе сообщила о запуске собственного косметического бренда. А недавно она уже представила новую линейку косметики и призвала всех любить себя в любой день, а не только по особому случаю.

Коллекция косметики и певица Halsey призывают игнорировать все правила. Эта бьюти-линейка от бренда About-Face посвящена любви к себе.

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Певица Halsey выпустила коллекцию косметики Anti-VDay

Halsey назвала линейку косметики Anti-VDay. Таким образом звезда хотела всех призвать к "игнорированию правил и делать все, что заблагорассудится, не дожидаясь кого-то особенного".

Речь идет о том, чтобы взять власть в свои руки и сделать что-то для себя,

– объясняет Halsey.

Коллекция косметики Anti-VDay состоит из средств для макияжа губ. Среди них: серия матовых помад и карандашей. Палитра цветов представлена в ярко-розовых, лиловых, коричневых оттенках. В составе карандашей для губ есть полезные компоненты: витамины С и Е, а также гиалуроновая кислота.

Косметика уже в продаже. Ее можно приобрести на официальном сайте бренда. Помады стоят по 22 доллара каждая, а карандаши – по 17 долларов.

Что известно про бьюти-бренд певицы Halsey?

Певица Halsey представила собственный бьюти-бренд About-Face с помощью промо-видео, которое опубликовала на своей инстаграм-странице. В ролике звезда вместе с другими моделями позировала на камеру с экстравагантным макияжем. Halsey отметила, что она собирается выпускать яркую косметику, с которой можно будет легко самовыражаться.

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Первая линейка бьюти-бренда About-Face была представлена ​​в 10 продуктах для создания мейк-апа. Она включала хайлайтер, помаду, тени для век в разных текстурах и оттенках. Первые косметические продукты появились в продаже 25 января на официальном сайте бренда.