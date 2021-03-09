Синий спектр излучения от современных гаджетов вредит коже. Существует по меньшей мере 4 вида опасностей. Поэтому стоит узнать, как уменьшить риск повреждения дермы из-за света смартфона.

Дерматологи убеждены, что смартфон плохо влияет на кожу. Они рассказывают о том, какой именно может быть этот вред и как минимизировать последствия пользования гаджетами, чтобы иметь чистую и здоровую кожу.

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Вред смартфона для кожи и что с этим делать

Акне

Согласно результатам исследования, которое проводил Университет Аризоны, на поверхности мобильных устройств накапливается в 7–10 раз больше бактерий, чем на сидении унитаза. Такое исследование не является первым, что подтверждает высокий уровень загрязнения мобильных телефонов, которые все всегда носят с собой. Поэтому именно смартфон может быть вероятной причиной появления угрей на коже, которая к ним не склонна.

Чтобы минимизировать последствия, старайтесь не прикасаться к телефону щекой во время разговора, используйте наушники, дезинфицируйте экран и чехол салфетками, которые содержат спирт, перед его использованием. Таким образом можно избавиться от многих бактерий.

Морщины на шее

Отчасти телефоны отвечают за изменения овала лица, морщины и складки на шее.

Поза с опущенной вниз головой и подбородком, когда мы листаем ленту в соцсетях, формирует на шее горизонтальные линии,

– утверждает дерматолог из Нью-Йорка доктор Джане Граф.

Если такая поза является для вас привычной, то выраженных морщин на шее не избежать. Поэтому старайтесь держать телефон на уровне глаз, когда вы используете его длительное время, а не опускайте голову и не смотрите вниз. Конечно, морщины являются естественным признаком старения, но доктор Граф убежден, что из-за смартфонов они появляются и в молодом возрасте.

Чтобы исправить ситуацию, можно прибегать к косметологическим процедурам: лазерная шлифовка, инъекции препаратами ботулотоксина и другие. Также попробуйте выполнять упражнения для исправления осанки, пользуйтесь кремами для шеи с антивозрастными компонентами.

Гиперпигментация

От синего излучения смартфонов нужно защищать кожу. Многие исследования подтверждают, что синий свет (HEV) способствует появлению пигментных пятен на лице, как и солнечные лучи UVA и UVB. Директор косметических и клинических исследований в области дерматологии в больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке, доктор Джошуа Цейхнер советует: "Вместо того, чтобы блокировать синий свет – лучше нейтрализовать его влияние на кожу, используя косметические продукты с антиоксидантами, которые действуют, как отшелушиватели. Они помогают нейтрализовать повреждение свободными радикалами, которое может быть вызвано различными источниками, включая HEV".

Контактный дерматит

Такую проблему обычно провоцирует не столько мобильный телефон, сколько противоударные чехлы для него, которые в общем состоят из 2 основных компонентов – хрома и никеля. Эти металлы могут вызывать аллергию на коже. Если после приобретения и использования такого чехла вы заметили мелкую сыпь, которая чешется, то, возможно, у вас такая реакция на хром и никель.

В таком случае следует сменить свой чехол на пластиковый или силиконовый. В частности, чтобы вылечить контактный дерматит, нужно обратиться к врачу, который назначит соответствующие препараты.