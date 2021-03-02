Алкогольные напитки помогают прекрасно расслабиться после тяжелого дня, но они могут вредить коже. Конечно, бокал вина за ужином или коктейль на вечеринке не повлияет на ваш общий внешний вид. Однако употребление отдельных видов спиртного могут спровоцировать негативные последствия: покраснение на лице, воспаление и другие.