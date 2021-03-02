Пить или не пить: спиртные напитки, которые вредят коже лица
Алкогольные напитки помогают прекрасно расслабиться после тяжелого дня, но они могут вредить коже. Конечно, бокал вина за ужином или коктейль на вечеринке не повлияет на ваш общий внешний вид. Однако употребление отдельных видов спиртного могут спровоцировать негативные последствия: покраснение на лице, воспаление и другие.
Источник:Grazia
Алкоголь может навредить не только вашему здоровью. Поэтому стоит узнать, какие спиртные напитки являются наиболее опасными для внешней красоты.
Следует знать: Прыщи от маски: что нельзя делать, когда у вас маскакне
Спиртные напитки могут навредить коже
- Текила. Является наименее опасной для состояния кожи. В составе напитка мало сахара, поэтому на лице негативные последствия его применения не будут отображаться. Если пить текилу нетрадиционно, то есть без соли, то утром можно даже избежать признаков похмелья. Текилу делают на основе хорошо очищенного спирта, в ней мало вредных смесей, чем в других крепких напитках.
- Пиво. Напиток содержит соль, но одновременно является богатым антиоксидантами, которые замедляют процессы старения кожи. Конечно, не стоит начинать фанатично его пить бочками. Но еще одним преимуществом пива является то, что оно слабоалкогольное, поэтому обычно его пьют медленно. Таким образом уменьшается риск обезводить кожу.
- Джин-тоник или водка-тоник. Эти напитки не содержат веществ, вызывающих похмелье. Также в составе прозрачных алкогольных жидкостей нет соли и сахара, то есть они имеют минимальное негативное влияние на кожу.
- Белое вино. Провоцирует признаки похмелья после и вредит коже. Ведь напиток содержит много сахара, а полезных веществ – мало.
- Мохито. Для приготовления вкусной жидкости используют много сахара, что способствует появлению морщин. Такими же свойствами обладает любой другой коктейль, в который добавляют газированную воду или ром.
- Маргарита. Это мощный микс сахара и соли. То есть после вы будете иметь не только похмелье, но и красное лицо.
- Красное вино. Оно возглавляет рейтинг напитков, которые вредят коже. Ведь красное вино расширяет сосуды, кровь приливает к верхним слоям дермы, а лицо резко краснеет. В частности, эта разновидность вина стимулирует выработку гистамина, что может вызвать аллергическую реакцию. Дерматологи советуют воздержаться от красного вина людям, у которых розацеа или просто кожа, склонная к воспалению и высыпаниям.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter