Соблазнительный и роскошный: Зои Кравиц показала идеальный макияж на День святого Валентина

Американская актриса, певица и модель Зои Кравиц является амбассадором безупречных и обольстительных бьюти-образов. На этот раз трендсеттер продемонстрировала идеальный макияж, прическу и маникюр, которые могут стать удачным выбором для празднования Дня всех влюбленных.

Подведенные глаза, гладкий пучок и красные ногти – замечательное сочетание для Дня святого Валентина. Вдохновляйтесь примером Зои Кравиц и повторяйте бьюти-идею для себя.

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Зои Кравиц показала соблазнительный бьюти-образ

До Дня всех влюбленных осталась неделя. Если у вас мало времени для выбора идеального бьюти-образа, то воспользуйтесь примером Зои Кравиц. Актриса выбрала манящий макияж в стиле "Женщины-кошки" с модными стрелками на нижних веках и нюдовыми сияющими губами.

Совсем скоро сама актриса появится в этой роли на большом экране, а пока что демонстрирует чувственный и одновременно сдержанный мейк-ап, что придает взгляду выразительность, а губам – сексуальности.

Макияж для звезды создавала известная визажист Нина Парк, а над ее прической, которая визуально подтягивает лицо, работала hair-стилист Никки Нелмс, услугами которой Зои пользуется уже давно. Также внимания заслуживает безупречное красное покрытие ногтей от Бетины Хольдштейн.

Возвращаясь к мейк-апу: тонкие стрелки шоколадного оттенка и тени цвета какао украсили глаза Кравиц, а деликатный золотистый хайлайтер и мерцающий блеск для губ оттенка карамели образовали невероятный тандем на лице звездной красавицы. Эти тона красиво подчеркнули смуглую кожу Зои, а кремовый бронзер сделал выразительнее ее скулы. Визажист трендсеттера не забыла и про брови, зафиксировав их прозрачным гелем. Они стали более широкими и заметными, но сохранили естественный вид.

Повторить бьюти-образ Зои Кравиц на День святого Валентина сможет каждая женщина.



Идеальный праздничный макияж / Фото из инстаграма Зои Кравиц

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