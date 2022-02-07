Соблазнительный и роскошный: Зои Кравиц показала идеальный макияж на День святого Валентина
Источник:Cosmopolitan
Американская актриса, певица и модель Зои Кравиц является амбассадором безупречных и обольстительных бьюти-образов. На этот раз трендсеттер продемонстрировала идеальный макияж, прическу и маникюр, которые могут стать удачным выбором для празднования Дня всех влюбленных.
Подведенные глаза, гладкий пучок и красные ногти – замечательное сочетание для Дня святого Валентина. Вдохновляйтесь примером Зои Кравиц и повторяйте бьюти-идею для себя.
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Зои Кравиц показала соблазнительный бьюти-образ
До Дня всех влюбленных осталась неделя. Если у вас мало времени для выбора идеального бьюти-образа, то воспользуйтесь примером Зои Кравиц. Актриса выбрала манящий макияж в стиле "Женщины-кошки" с модными стрелками на нижних веках и нюдовыми сияющими губами.
Совсем скоро сама актриса появится в этой роли на большом экране, а пока что демонстрирует чувственный и одновременно сдержанный мейк-ап, что придает взгляду выразительность, а губам – сексуальности.
Макияж для звезды создавала известная визажист Нина Парк, а над ее прической, которая визуально подтягивает лицо, работала hair-стилист Никки Нелмс, услугами которой Зои пользуется уже давно. Также внимания заслуживает безупречное красное покрытие ногтей от Бетины Хольдштейн.
Возвращаясь к мейк-апу: тонкие стрелки шоколадного оттенка и тени цвета какао украсили глаза Кравиц, а деликатный золотистый хайлайтер и мерцающий блеск для губ оттенка карамели образовали невероятный тандем на лице звездной красавицы. Эти тона красиво подчеркнули смуглую кожу Зои, а кремовый бронзер сделал выразительнее ее скулы. Визажист трендсеттера не забыла и про брови, зафиксировав их прозрачным гелем. Они стали более широкими и заметными, но сохранили естественный вид.
Повторить бьюти-образ Зои Кравиц на День святого Валентина сможет каждая женщина.
Идеальный праздничный макияж / Фото из инстаграма Зои Кравиц
Реакция поклонников
- "Мне нравятся твои брови";
- "Как кукла";
- "О мой Бог, какая ты красивая";
- "Королева саги";
- "Очень горячо выглядишь".