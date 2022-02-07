Звабливий і розкішний: Зої Кравіц показала ідеальний макіяж на День святого Валентина

Американська акторка, співачка та модель Зої Кравіц є амбасадоркою бездоганних і звабливих б'юті-образів. Цього разу трендсеттерка продемонструвала ідеальний макіяж, зачіску та манікюр, які можуть стати вдалим вибором для святкування Дня усіх закоханих.

Підведені очі, гладенький пучок і червоні нігті – чудове поєднання для Дня святого Валентина. Надихайтеся прикладом Зої Кравіц і повторюйте б'юті-ідею для себе.

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Зої Кравіц показала спокусливий б'юті-образ

До Дня всіх закоханих залишився тиждень. Якщо у вас обмаль часу для вибору ідеального б'юті-образу, то скористайтеся прикладом Зої Кравіц. Акторка обрала звабливий макіяж у стилі "жінки-кішки" з модними стрілками на нижніх повіках і нюдовими сяйливими губами.

Зовсім скоро сама акторка з'явиться у цій ролі на великому екрані, а поки що демонструє чуттєвий і водночас стриманий мейк-ап, що додає погляду виразності, а губам – сексуальності.

Макіяж для зірки створювала відома візажистка Ніна Парк, а над її зачіскою, яка візуально підтягує обличчя, працювала hair-стилістка Ніккі Нелмс, послугами якої Зої користується вже давно. Також уваги заслуговує бездоганне червоне покриття нігтів від Бетіни Гольдштейн.

Повертаючись до мейк-апу: тонкі стрілки шоколадного відтінку та тіні кольору какао прикрасили очі Кравіц, а делікатний золотавий хайлайтер та мерехтливий блиск для губ відтінку карамелі утворили неймовірний тандем на обличчі зіркової красуні. Ці тони гарно підкреслили смагляву шкіру Зої, а кремовий бронзер зробив виразнішими її вилиці. Візажистка трендсеттерки не забула і про брови, зафіксувавши їх прозорим гелем. Вони стали більш широкими та помітними, але зберегли природний вигляд.

Повторити б'юті-образ Зої Кравіц на День святого Валентина зможе кожна жінка.



Ідеальний святковий макіяж / Фото з інстаграму Зої Кравіц

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