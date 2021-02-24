22-летняя победительница модельного реалити-шоу "Супер Топ-модель по-украински" Татьяна Брик немало времени потратила на то, чтобы достичь идеальных форм. Девушка даже не стала финалисткой 1 сезона "Супермодель по-украински" из-за лишних килограммов. Однако впоследствии она похудела и продолжает работать над своей фигурой.

Победительница модельного реалити Нового канала имеет красивую грудь, четкую талию, упругие ягодицы. Чтобы достичь такого результата, ей пришлось пройти долгий путь и попробовать немало методов для похудения и создания идеального тела.

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Как Тане Брик удается держать свое тело в форме

Чтобы похудеть, модель пробовала голодание, сидела на жестоких диетах, практиковала иглоукалывание. Перечисленное ей не помогло избавиться от лишних килограммов. Однако привести себя в форму Таня смогла при содействии занятий спортом и правильного питания.

Победительница модельного реалити признается, что раньше взвешивала еду и подсчитывала килокалории, соблюдала свою норму, которую можно вычислить по формуле из интернета, а сейчас на глаз может определить, сколько примерно калорий в ее еде.

Я не люблю изделия из муки, но запросто могу съесть круассан. Практически не употребляю молочное, но очень редко могу попробовать сырники или сыр, ем мало мяса, потому что не хочу. В моем рационе преобладают рыба и морепродукты. Картофель – табу, его я заменяю запеченным бататом,

– делится тайнами своего рациона Таня Брик.

Модель добавляет, что у нее последний прием пищи обычно в промежутке между 16:00 и 17:00, а первый – в 5:45 – 6:00. Она ужинает хурмой или гранатом, в общем, чем-то легким. А на обед у Тани преобладает гречневая каша с рыбой, спринг-ролл или что-то подобное.

В частности, победительница "Супер Топ-модель по-украински" регулярно несколько раз в неделю посещает спортзал. На инстаграм-странице Тани Брик почти 300 тысяч подписчиков. Именно здесь она делится секретами своей фигуры и подчеркивает важность присутствия физических нагрузок в вашей жизни, если вы хотите иметь красивое и здоровое тело.