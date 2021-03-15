Неудачные бьюти-трюки: какие ошибки в макияже делают ваш взгляд усталым
Иногда даже трендовый бьюти-трюк может испортить ваш макияж в целом. Поэтому стоит узнать, какие ошибки в мейк-апе делают ваш взгляд усталым, что визуально добавляет лицу лишний возраст.
Источник:Harper's Bazaar
"Тяжелый" и уставший взгляд может старить. Однако назначение макияжа – подчеркнуть вашу красоту и скрыть недостатки. Узнав о распространенных бьюти-ошибках, вы сможете достичь желанного вида с помощью косметических средств.
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Ошибки в макияже, которые делают ваш взгляд усталым
- Слишком много подводки. Чтобы не испортить ваш макияж, лучше откажитесь от широких стрелок на веках, которые визуально уменьшают глаза и иногда создают эффект отечности. Особенно аккуратно следует использовать черную подводку. Старайтесь выделять глаза очень тонкой линией, повторяя форму глаза, а также не злоупотребляйте тушью.
- Темный smoky eyes. Черные тени для макияжа глаз считают классическими, но такой цвет подойдет не всем. Эффект черных теней для век добавляет усталости взгляду и визуально придает лицу несколько лет. Чтобы сделать идеальный smoky eyes используйте оттенок теней, который подходит цвету ваших глаз и волос.
- Неухоженные брови. Даже тренд на естественность не исключает того, что брови должны иметь аккуратный вид. Отсутствие укладки бровей может подчеркнуть следы усталости, сделать взгляд "тяжелым" и понурым. Если у вас насыщенный цвет бровей от природы, то можете ограничиться лишь прозрачным гелем, чтобы уложить их. Если есть необходимость, то легонько заполните пространство между волосками специальными тенями.
- Слишком светлый консилер. Темные круги под глазами не стоит интенсивно маскировать светлым консилером. Такой бьюти-лайфхак лишь подчеркнет недостатки: тонкая кожа под глазами будет иметь серый оттенок, а лицо будет казаться очень усталым. Поэтому можно применять консилер на 1 – 2 тона светлее, чем ваша тональная основа, но не больше.
- Использование матирующей пудры на все лицо. Наносите такой продукт лишь на те участки кожи, на которых быстро появляется жирный блеск – центр лба, носогубные складки, кончик носа и подбородка. Если наносить матирующую пудру на все лицо, то можно создать эффект маски, который неудачно подчеркнет следы усталости и сделает ваш бьюти-образ неэстетичным.
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