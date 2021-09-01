Седые волосы прочно ассоциируется со старостью. Однако, согласно исследованиям, волосы начинают седеть у представителей европеоидной расы еще с 34 лет, а у некоторых даже раньше. Вам больше не придется комплексовать и интенсивно красить серебристые локоны, так как седина и натуральность – это тренды 2021.

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Седина в волосах – новый бьюти-тренд с особым значением

Благодаря популяризации равенства и кардинальным изменениям в индустрии красоты появился тренд на природный оттенок волос, каким бы он ни был. Особого внимания заслуживают бьюти-образы звезд на Каннском кинофестивале 2021. Там звезды эффектно на собственном примере выразили приверженность новой тенденции.

Бьюти-тренд с сединой в волосах стал популярным, когда актрисы Хелен Миррен, Джоди Фостер и Энди Макдауэлл вышли на красную дорожку с серебристыми локонами. Селебрити доказали, что седина может красиво выглядеть.



Джоди Фостер на Каннском кинофестивале / Фото из инстаграма актрисы



Энди Макдауэлл на Каннском кинофестивале / Фото из инстаграма актрисы



Хеллин Миррен демонстрирует красивую седину / Фото из инстаграма актрисы

Вскоре на экранах можно будет увидеть максимально натуральные образы героинь Керри и Миранды в новом сезоне культового сериала "Секс и город". На снимках со съемок эпизодов заметно, что Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон решили не закрашивать седые волосы. Наоборот, они чувствуют себя уверенными и красивыми, когда поддерживают бьюти-тренд со значением.

Также стоит упомянуть британскую королеву Елизавету II. Глава государства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии уже несколько десятилетий не изменяет своему пепельном цвета волос. В свои 95 лет королева имеет величественный вид. Седина ей к лицу, потому что символизирует опыт, мудрость прожитых лет и является доказательством того, что стареть можно красиво.

Вдохновляйтесь примерами звезд и очаровуйтесь естественной красотой.



Королева Елизавета II с сединой – это модно и красиво / Фото из инстаграма@theroyalfamily