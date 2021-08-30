Тренды начинают ведущие мастера в индустрии красоты. Таким образом колорист Ричи Кандасами, Дуглас Корнуолл, Дженна Перри и другие hair-эксперты рассказали подробнее о самых модных цветах для окрашивания волос осенью 2021.

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Модные оттенки волос для осени 2021

Персиково-розовый "блонд"

Оттенок будет наиболее популярным для окрашивания волос этой осенью. Колорист и один из R+Co Ричи Кандасами рассказывает: "Я получал много запросов на различные оттенки розового. Как основа или фон на платиновых волосах с добавлением нежных персиковых розовых тонов, и осенью лицо будет сиять".



Модный оттенок волос / Фото из инстаграма Ричи Кандасами

Чернильно-черный

Классический оттенок глубокого черного, который часто выбирают для смены имиджа в холодное время года, заменит чернильно-черный с блестящими теплыми бликами. Кандасами объясняет: "Природные теплые красные оттенки сделают черные волосы более яркими и живыми". В частности, таким образом волнистые, кудрявые и непослушные волосы визуально увеличат свой объем. В результате важно получить "сверкающий и величественный" вид прядей, поэтому Кандасами советует обратить внимание на нежные и бесшовные блики.

Нежное золото

Старший колорист в салоне Suite Caroline в Нью-Йорке, Дуглас Корнуолл говорит: "Когда приближается осень и мы хотим более глубоких и сложных оттенков, золотой "блонд"– прекрасное место для начала. Пряди возле лица сделайте немного светлее, чтобы избежать цветового шока. Яркие зоны легко смягчить, используя немного кондиционера". Для этого вам понадобится приобрести золотой кондиционер.



Стильное окрашивание / Фото из инстаграма @discolourist

Холодный тон коричневого

Более интересной и оригинальной альтернативой рыжим локонам на осень может служить холодный оттенок с зеленоватым подтоном. Колорист Корнуолл отмечает: "Я обожаю оттенок черноволосого с нефритовым подтоном, подобному таитянскому черному жемчугу, вместо красно-коричневого, который может испортить румяный цвет лица".



Как покрасить волосы осенью / Фото из инстаграма @discolourist

Медово-пшеничный "блонд"

Найти свой идеальный оттенок "блонда" трудно. Однако можно попробовать трендовый баланс между теплым и холодным подтоном. Колорист, которая помогла Хлое Севиньи получить "блонд", Дженна Перри объясняет: "Пшеничный "блонд" не контрастирует с естественным цветом, а скорее объединяется с ним. Этот оттенок дарит ощущение, будто вы только что вышли из салона, и одновременно имеете непринужденный вид".



Белокурые локоны / Фото из инстаграма Дженны Перри

Темный шоколад

Именно Дженна Перри работала над покраской волос Беллы Хадид в глубокий шоколадный оттенок. Колорист считает этот тренд "шикарным". Ведь такой цвет способен красиво переливаться на солнце, поэтому о тусклости локонов можно забыть.



Белла Хадид показывает трендовую покраску осени / Фото из инстаграма модели

Медно-красный

Алекс Браунселл, соучредитель и креативный директор Bleach London, убеждена, что в этом году все намекает на медный оттенок. Перри, которая недавно покрасила волосы Мод Апатоу и Грейс Ван Паттен, добавляет: "Медно-красный одинаково отличается сексуальностью и игривостью. Я думаю, что этот оттенок популярен среди людей, которые хотят и готовы к смелым переменам".



Волосы медного оттенка / Фото из инстаграма Дженны Перри

Теплый эспрессо

Мэтт Рез, колорист из Лос-Анджелеса, мастер роскошных чернявых прядей Эйси Гонсалес и Камилы Маррон, прогнозирует, что золотистый тон или глубокие оттенки эспрессо на волосах будут особенно популярными в осеннем сезоне 2021. Он говорит: "В это время года я встречаю много людей, которые просят то глубину оттенка, то слабое добавление бликов, то углубление цвета в целом. Тот, кто всегда выбирает теплый оттенок, захочет сделать свой цвет еще более насыщенным".



Локоны соблазнительного оттенка / Фото из инстаграма @camilamorrone

Мягкий каштановый

Вместо ярких летних бьюти-перевоплощений осенью нас ждут мягкие имбирные оттенки шевелюры. Мэтт Рез советует поклонницам приглушенного оттенка красного попробовать нейтральную вариацию малинового цвета, например, кирпично-красный.

Яркие кончики

Если вы все-таки хотите экспериментов с цветом, то попробуйте яркое окрашивание кончиков волос. Браунселл говорит: "Такая окраска ни к чему не обязывает, быстро тускнеет, а кончики легко обрезать, если вы снова захотите начать с нуля".



Яркие акценты / Фото из инстаграма @bleachlondon

Теплый чайный "блонд"

Теплый оттенок на волосы поможет придать образу летнего эффекта. "Белокурый можно немного согреть или завершить с помощью мягких теней у корней, чтобы получить теплый чайный оттенок. Он добавляет сияние, будто вы только что из отпуска, и позволяет избежать бледного и желтоватого цвета лица, который появляется в холодное время года", – объясняет Маурицио Бермудес, главный колорист в салоне Suite Caroline в Нью-Йорке.