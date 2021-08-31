Новый сезон следует начинать с перемен. Новое дыхание вашему имиджу с легкостью придаст модная осенняя стрижка. Вдохновляйтесь актуальными идеями.

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Самые модные стрижки, которые вы захотите повторить этой осенью

Рваная челка

Чтобы челка имела модный вид, важно сделать ее широкой и волнистой, позволить падать на глаза и немного укоротить ближе к центру. Этой осенью актуальной будет челка с неровным срезом в стиле рок-н-ролла времен 1970-х, который сохранил настроение бунтарства. Дополните прическу прямыми или слегка волнистыми прядями.



Стильная челка / Фото с инстаграма Надин Леопольд

Микси

Маллет и пикси, которые были на пике популярности в 2021 году, объединили. Трендовая стрижка выглядит так: короткие изысканные пряди спереди и немного дополнительной длины сзади, чтобы красиво обрамлять лицо. Стрижку смело дополняйте ровной короткой или небрежной волнистой челкой.



Несколько стилей в одной стрижке / Фото с инстаграма Урсулы Корберо

Гарсон

Здесь все внимание приковано к ультракороткой длине, ведь стрижка гарсон пошла от французского слова "мальчик". Однако это не мешает прическе превращать любую женщину на хрупкую и изящную леди. Замечательными примерами служат Шарлиз Терон, Кристен Стюарт и даже актрисы с 1920-х, которые первыми решились коротко подрезать длину своих волос.



Гарсон для обновления имиджа / Фото с инстаграма Chanel

Усовершенствованная стрижка Рейчел

Стрижка Рейчел пережила 2 волну популярности. Однако стоит обратить внимание и на обновленный аналог: плавные слои каскадного боба, которые самостоятельно создают текстуру. Стрижка подойдет даже тонким и неокрашенным волосам.



Новая прическа для осени / Фото с инстаграма Кайи Гербер

Скрытый каскад

Эта вариация модной в нулевые стрижки не требует много времени на укладку. Секрет красоты и удобства скрытого каскада в "невидимых" слоях, которые начинаются от подбородка и поэтапно снижаются по всей длине и придают волосам объема изнутри. Мастера заменили таким трюком резкие прямые срезы. "Невидимые" слои также предоставляют шевелюре эффекта подвижности, удачно обрамляют лицо, акцентируя внимание на скулах.



Интересный каскад / Фото с инстаграма @sukiwaterhouse

"Шторки" с 1970-х

Сначала яркую прическу Фарры Фосетт по-своему интерпретировала Мадонна, а теперь благодаря тиктокерам она снова стала популярной в обновленном варианте. Стрижка предусматривает создание объема в области челки, фирменную укладку от лица, которая образует любимые "hair-шторки" модниц-парижанок. Чтобы волна имела более стильный вид, сделайте ее немного небрежной, что также "смягчит" стрижку.



Модная стрижка на осень / Фото с инстаграма @charliwrenn

Шэгги

Модная осенняя стрижка является миксом маллета и волчьей прически. Майли Сайрус продемонстрировала современный вариант шэгги. Также можно стилизовать плавный срез у лица текстурными и пушистыми локонами или более нежными волнами. В частности, такая стрижка обеспечивает непревзойденный объем в любой укладке.