Натуральный и правильный мейк-ап всегда будет оставаться актуальным. Еще одним его преимуществом является то, что он уместно дополнит как повседневный, так и вечерний образ. Чтобы добавить мейк-апу эффектности, достаточно нарисовать губы яркой помадой.
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Главные правила макияжа без макияжа
- Начните с увлажнения. Даже качественный тональный крем может "скатываться", неравномерно ложиться и вызывать сухость, если вы не увлажните должным образом кожу лица. Поэтому пользуйтесь кремами с легкими текстурами, которые хорошо сочетаются с тональными средствами. Если у вас возникло шелушение, то перед увлажнением и нанесением макияжа стоит сделать щадящий пилинг или применить скраб.
- Обращайте внимание на текстуру тона. Эксперты в теме красоты не советуют пользоваться тяжелыми, плотными покрытиями. Ведь это не только немодно, но и неудобно. Теперь следует делать ставку на полупрозрачные тональные основы, которые могут хорошо замаскировать недостатки и не создать эффект "перегруженного макияжа". В частности, светоотражающие частицы в креме приветствуются.
- Выдерживайте меру. Маскировать нужно лишь те недостатки, которые действительно этого требуют. Наносите консилер лишь на заметные покраснения и высыпания. Однако старайтесь использовать его в небольшом количестве, чтобы макияж имел свежий вид.
- Не забывайте про румяна. Свежий румянец красиво подсвечивает взгляд и создает эффект более здорового и отдохнувшего лица. На этом этапе самое главное выбрать правильный оттенок, который будет подходить вашему тону кожи, чтобы в итоге получить максимально натуральный мейк-ап.
- Акцент на брови. Даже здесь следует принимать во внимание естественные линии бровей и придерживаться натурального цвета. Старайтесь не преувеличивать с подчеркиванием бровей. Иногда в макияже бровей нужно использовать и пудру, и карандаш, а некоторым красавицам достаточно полупрозрачного геля для фиксации.