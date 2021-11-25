Трендовый маникюр на конец осени: Бейонсе показала оригинальный дизайн ногтей в стиле Gucci

Американская исполнительница в стиле R&B, 40-летняя Бейонсе не забывает создавать бьюти-образы, которые впоследствии становятся мегатрендовыми, в том числе модный маникюр. На этот раз звезда продемонстрировала яркий нейл-дизайн в символических цветах, который удачно сочетался с ее сумочкой и носками Gucci.

Певица поделилась с подписчиками в инстаграме, которых у нее 220 миллионов, эффектным вариантом игры с популярным дизайном французского маникюра, используя насыщенные оттенки. Пока на дворе осень вы еще успеваете повторить трендовую идею дизайна ногтей от Бейонсе.

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Бейонсе показала модный маникюр осени в стиле Gucci

Несмотря на то, что поздняя осень ассоциируется с серыми оттенками городских кварталов, она оставляет место для экспериментов с яркими красками. Если вы повторите смелый маникюр Бейонсе, то сможете не только сделать множество идеальных фотографий для инстаграма, но и добавить своему образу интересный акцент.

На новых снимках с хештегом "HouseOfGucci" в инстаграме Бейонсе позирует с дизайнерскими носками и сумочкой Gucci. Также она решила дополнить аутфит нейл-дизайном, который вписался в общую гамму оттенков бренда. Ведущие мастера маникюра считают, что именно такой усовершенствованный френч будет трендовым в ноябре 2021 года.

Зелено-желтый французский маникюр, кроме того, что является модным и правильным решением скомбинировать 2 главных цвета уходящего года, также служит великолепной цветотерапией. Ведь желтый – цвет интеллекта и духовного развития, а зеленый – вызывает чувство равновесия и умиротворения. В конце года перечисленные эмоции, пожалуй, нужны едва ли не всем.

При дефиците идей для маникюра всегда можно попытаться воспроизвести эффектные дизайны мировых знаменитостей. Таким образом, можно сделать свой образ более стильным и даже улучшить настроение.



Модный маникюр от Бейонсе / Фото из инстаграма звезды



Бейонсе выбирает стильные детали / Фото из инстаграма звезды



Бейонсе в образе Gucci-girl / Фото из инстаграма звезды

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