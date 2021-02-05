Мытье волос и очищение кожи головы – это важная процедура привычной бьюти-рутины. Чтобы провести ее эффективно, нужно использовать правильные средства. Шампунь для волос не является универсальным продуктом для всех. Во время его выбора следует обращать внимание на многие другие факторы.

Неправильно подобранный шампунь может ухудшить состояние ваших волос и кожи головы. В частности, вследствие возрастных изменений в организме, сбоев гормонального фона, влияния внешних факторов тип шевелюры и особенности кожи могут меняться, поэтому шампунь не війдет выбрать один раз и на всю жизнь. Периодически его придется менять.

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Как выбрать шампунь для волос

Если вы обладательница сухих и поврежденных волос, то hair-эксперты советуют пользоваться шампунем с мягкими очищающими компонентами и натуральными питательными веществами. Например: маслами ши, авокадо, миндаля. Важно понять, что лишь с помощью правильного шампуня не удастся полностью нейтрализовать проблему вашего типа шевелюры. Мытье следует дополнять и другими уходовыми процедурами, чтобы результат был более эффективным. Однако благодаря полезному составу шампуня можно придать волосам здоровый вид и защитить их от вероятных повреждений в будущем.

Жирному типу локонов подойдут специализированные средства, которые содержат ингредиенты, отвечающие за сбалансированию выработки кожного сала. Для примера: алоэ вера или лимонная трава лемонграсс. Таким образом кожа головы не будет жирнеть так быстро.

Вьющимся волосам нужен безсульфатный шампунь с увлажняющими свойствами. Сульфаты – это вещества, которые наиболее интенсивно вымывают грязь из волос. Однако они могут навредить вьющимся локонам, ведь негативно будут влиять на пористую структуру волос и буквально обезвоживать их. Трихологи рекомендуют женщинам с вьющимися волосами внимательно читать состав шампуня, чтобы в нем не было SLS (Sodium Lauryl Sulfate) или SS (Sodium Sulfate).

Выбор шампуня для окрашенных волос тоже должен быть тщательным. Ведь структура волос и так пострадала от химических раздражителей краски. Поскольку в таком случае волосы истощены, то им нужно бережное очищение и надлежащее увлажнение, а также шампунь с низким уровнем pH, который поможет надолго сохранить цвет.

Специалисты отмечают, что волосы нужно мыть с индивидуальной периодичностью. Ведь кому-то достаточно 1–2 раза в неделю, а некоторые шевелюры необходимо очищать ежедневно. Также не стоит считать, что шампунь вылечит все проблемы волос. Средство предназначено лишь для очищения. Значительно улучшить состояние волос можно с помощью комплексного ухода, который включает использование масок, кондиционеров и термозащитных спреев.