Как правильно выбирать шампунь для волос и что стоит принимать во внимание
Мытье волос и очищение кожи головы – это важная процедура привычной бьюти-рутины. Чтобы провести ее эффективно, нужно использовать правильные средства. Шампунь для волос не является универсальным продуктом для всех. Во время его выбора следует обращать внимание на многие другие факторы.
Источник:Harper's Bazaar
Неправильно подобранный шампунь может ухудшить состояние ваших волос и кожи головы. В частности, вследствие возрастных изменений в организме, сбоев гормонального фона, влияния внешних факторов тип шевелюры и особенности кожи могут меняться, поэтому шампунь не війдет выбрать один раз и на всю жизнь. Периодически его придется менять.
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Как выбрать шампунь для волос
Если вы обладательница сухих и поврежденных волос, то hair-эксперты советуют пользоваться шампунем с мягкими очищающими компонентами и натуральными питательными веществами. Например: маслами ши, авокадо, миндаля. Важно понять, что лишь с помощью правильного шампуня не удастся полностью нейтрализовать проблему вашего типа шевелюры. Мытье следует дополнять и другими уходовыми процедурами, чтобы результат был более эффективным. Однако благодаря полезному составу шампуня можно придать волосам здоровый вид и защитить их от вероятных повреждений в будущем.
Жирному типу локонов подойдут специализированные средства, которые содержат ингредиенты, отвечающие за сбалансированию выработки кожного сала. Для примера: алоэ вера или лимонная трава лемонграсс. Таким образом кожа головы не будет жирнеть так быстро.
Вьющимся волосам нужен безсульфатный шампунь с увлажняющими свойствами. Сульфаты – это вещества, которые наиболее интенсивно вымывают грязь из волос. Однако они могут навредить вьющимся локонам, ведь негативно будут влиять на пористую структуру волос и буквально обезвоживать их. Трихологи рекомендуют женщинам с вьющимися волосами внимательно читать состав шампуня, чтобы в нем не было SLS (Sodium Lauryl Sulfate) или SS (Sodium Sulfate).
Выбор шампуня для окрашенных волос тоже должен быть тщательным. Ведь структура волос и так пострадала от химических раздражителей краски. Поскольку в таком случае волосы истощены, то им нужно бережное очищение и надлежащее увлажнение, а также шампунь с низким уровнем pH, который поможет надолго сохранить цвет.
Специалисты отмечают, что волосы нужно мыть с индивидуальной периодичностью. Ведь кому-то достаточно 1–2 раза в неделю, а некоторые шевелюры необходимо очищать ежедневно. Также не стоит считать, что шампунь вылечит все проблемы волос. Средство предназначено лишь для очищения. Значительно улучшить состояние волос можно с помощью комплексного ухода, который включает использование масок, кондиционеров и термозащитных спреев.
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