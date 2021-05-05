Брови-ниточки и перманентный макияж больше не в моде. По словам многих визажистов, натуральные и здоровые брови еще долго будут одним из главных бьюти-трендов. Вам пригодятся полезные лайфхаки для ухода за бровями, чтобы сохранить их красивый естественный вид.

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Как ухаживать за бровями: лайфхаки

Дайте бровям время отрасти. Только тогда, когда брови будут достаточно длинными и широкими, это позволит вам увидеть их натуральную форму, что облегчит будущую работу.

Только тогда, когда брови будут достаточно длинными и широкими, это позволит вам увидеть их натуральную форму, что облегчит будущую работу. Найдите свою идеальную форму. Определите начало брови, держа карандаш от середины крыла носа, а затем отметьте этот участок. Тогда самая высокая точка бровей должна стать продолжением прямой линии, которая идет от крыла носа к внутреннему уголку глаз. С целью уменьшить количество волос, чтобы не давать бровям слишком разрастись, расчесывайте их с помощью спулинга.

Пользуйтесь маслом для роста волос. Важно, чтобы масло не раздражало кожу лица. Средство нужно аккуратно втирать массажными движениями на участок бровей перед сном. Таким образом вы сможете предотвратить ломкость волос и снизить чувствительность кожи во время выщипывания.

Важно, чтобы масло не раздражало кожу лица. Средство нужно аккуратно втирать массажными движениями на участок бровей перед сном. Таким образом вы сможете предотвратить ломкость волос и снизить чувствительность кожи во время выщипывания. Чистота прежде всего. Если у вас густые брови, то используйте горячий воск или пинцет. Чтобы уменьшить болезненные ощущения во время процесса, выщипывайте брови в направлении роста волос. Лучше делать это при дневном освещении без увеличительного зеркала. Можно оставить несколько коротких волос, что придаст бровям натуральный вид. Особенно на конечной точке.