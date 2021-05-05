Брови-ниточки и перманентный макияж больше не в моде. По словам многих визажистов, натуральные и здоровые брови еще долго будут одним из главных бьюти-трендов. Вам пригодятся полезные лайфхаки для ухода за бровями, чтобы сохранить их красивый естественный вид.
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Как ухаживать за бровями: лайфхаки
- Дайте бровям время отрасти. Только тогда, когда брови будут достаточно длинными и широкими, это позволит вам увидеть их натуральную форму, что облегчит будущую работу.
- Найдите свою идеальную форму. Определите начало брови, держа карандаш от середины крыла носа, а затем отметьте этот участок. Тогда самая высокая точка бровей должна стать продолжением прямой линии, которая идет от крыла носа к внутреннему уголку глаз. С целью уменьшить количество волос, чтобы не давать бровям слишком разрастись, расчесывайте их с помощью спулинга.
- Пользуйтесь маслом для роста волос. Важно, чтобы масло не раздражало кожу лица. Средство нужно аккуратно втирать массажными движениями на участок бровей перед сном. Таким образом вы сможете предотвратить ломкость волос и снизить чувствительность кожи во время выщипывания.
- Чистота прежде всего. Если у вас густые брови, то используйте горячий воск или пинцет. Чтобы уменьшить болезненные ощущения во время процесса, выщипывайте брови в направлении роста волос. Лучше делать это при дневном освещении без увеличительного зеркала. Можно оставить несколько коротких волос, что придаст бровям натуральный вид. Особенно на конечной точке.
- Нейтрализуйте красноту. Выщипывание может очень раздражать кожу, поэтому после каждой процедуры наносите успокаивающее средство.
- Придавайте бровям густоту с помощью карандаша или теней. Выбирая цвет, девушкам с темными волосами стоит делать брови на 3 тона светлее, а светловолосым – наоборот. Также фиксируйте результат специальным гелем.