Как сохранить нежную кожу зимой: эффективные советы от экспертов
Наша кожа очень чувствительна к перепадам температуры. Поэтому она требует тщательного ухода, особенно зимой. Полезные советы которые помогут избежать сухой кожи, потрескавшихся губ, покраснения и других нежелательных признаков на лице – читайте в нашем материале.
Визажистка Кейт Миддлтон, Арабелла Престон говорит, что зимой уровень влажности резко падает, а в сочетании с сухостью воздуха в помещении из-за начала отопительного сезона это приводит к сухости или и серьезным заболеваниям кожи. Эксперты рассказали, как ухаживать за кожей зимой, пишет Vogue.
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Как ухаживать за кожей зимой
- Наслаивайте продукты для ухода за кожей. На очищенное лицо наносите сыворотки, которые притягивают влагу, затем специальное масло, закрепите все питательным кремом.
- Особое внимание уделите области кожи вокруг глаз и губам. Там кожа самая тонкая и почти не имеет сальных желез для защиты. Поэтому вам следует пользоваться сыворотками и маслами вокруг глаз, которые обладают успокаивающими свойствами.
- Чтобы на губах образовался защитный барьер, применяйте окклюзионные бальзамы.
Включайте увлажнитель воздуха.
- Ищите в составе косметики натуральные ингредиенты. Ароматизированные кремы для тела или мыло еще больше пересушивают. Старайтесь пользоваться натуральными косметическими продуктами.
- Пользуйтесь сывороткой с высоким содержанием витамина C. Ведь компонент стимулирует выработку коллагена и восстановление клеток.
- Делайте медовую маску трижды в неделю. Стоит наносить мед, который является природным увлажнителем, вечером после очищения кожи лица и шеи. Оставьте маску на 10-15 минут, а затем умойтесь теплой водой.
- Наносите масла на лицо перед сном. За ночь питательные вещества лучше всего впитаются в кожу. Обратите внимание на увлажняющие свойства масла жожоба, сои или шиповника.
- Делайте мягкий пилинг. Зимой важно использовать нежный эксфолиант, чтобы удалить омертвевшие клетки дермы, чтобы ей было легче всасывать питательные вещества сыворотки и крема.
- Пользуйтесь солнцезащитным кремом даже зимой. Ведь в тот период воздействие солнца также может привести к пигментации, морщинам, потере коллагена или заболеваниям кожи.
- Включите керамиды в свою бьюти-рутину. Благодаря им на лице образуется барьер, который удерживает влагу. Поэтому процесс старения замедляется.
От чего больше всего страдает кожа
О факторах, которые негативно влияют на кожу зимой, рассказывает te.20minut.
Что не любит кожа зимой:
- Сухой воздух – это самая большая проблема в зимний период.
- Выбирайте правильно скраб. Большие абразивные частицы повреждают кожу не только зимой, но и в течение года. Поэтому перед использованием этого средства – проконсультируйтесь с врачом.
- Избегайте косметики, которая содержит спирт. Всегда читайте состав перед покупкой.
- Нельзя смазывать кожу кремом перед выходом на улицу. Ведь это может привести к переохлаждению кожи лица.
- Не используйте плотных матирующих тональных основ и компактных пудр.
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