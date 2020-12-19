Наша кожа очень чувствительна к перепадам температуры. Поэтому она требует тщательного ухода, особенно зимой. Полезные советы которые помогут избежать сухой кожи, потрескавшихся губ, покраснения и других нежелательных признаков на лице – читайте в нашем материале.

Визажистка Кейт Миддлтон, Арабелла Престон говорит, что зимой уровень влажности резко падает, а в сочетании с сухостью воздуха в помещении из-за начала отопительного сезона это приводит к сухости или и серьезным заболеваниям кожи. Эксперты рассказали, как ухаживать за кожей зимой, пишет Vogue.

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Как ухаживать за кожей зимой

Наслаивайте продукты для ухода за кожей. На очищенное лицо наносите сыворотки, которые притягивают влагу, затем специальное масло, закрепите все питательным кремом.

Особое внимание уделите области кожи вокруг глаз и губам . Там кожа самая тонкая и почти не имеет сальных желез для защиты. Поэтому вам следует пользоваться сыворотками и маслами вокруг глаз, которые обладают успокаивающими свойствами.

. Там кожа самая тонкая и почти не имеет сальных желез для защиты. Поэтому вам следует пользоваться сыворотками и маслами вокруг глаз, которые обладают успокаивающими свойствами. Чтобы на губах образовался защитный барьер, применяйте окклюзионные бальзамы.

Включайте увлажнитель воздуха.

Ищите в составе косметики натуральные ингредиенты . Ароматизированные кремы для тела или мыло еще больше пересушивают. Старайтесь пользоваться натуральными косметическими продуктами.

. Ароматизированные кремы для тела или мыло еще больше пересушивают. Старайтесь пользоваться натуральными косметическими продуктами. Пользуйтесь сывороткой с высоким содержанием витамина C. Ведь компонент стимулирует выработку коллагена и восстановление клеток.

Ведь компонент стимулирует выработку коллагена и восстановление клеток. Делайте медовую маску трижды в неделю . Стоит наносить мед, который является природным увлажнителем, вечером после очищения кожи лица и шеи. Оставьте маску на 10-15 минут, а затем умойтесь теплой водой.

. Стоит наносить мед, который является природным увлажнителем, вечером после очищения кожи лица и шеи. Оставьте маску на 10-15 минут, а затем умойтесь теплой водой. Наносите масла на лицо перед сном. За ночь питательные вещества лучше всего впитаются в кожу. Обратите внимание на увлажняющие свойства масла жожоба, сои или шиповника.

Делайте мягкий пилинг . Зимой важно использовать нежный эксфолиант, чтобы удалить омертвевшие клетки дермы, чтобы ей было легче всасывать питательные вещества сыворотки и крема.

. Зимой важно использовать нежный эксфолиант, чтобы удалить омертвевшие клетки дермы, чтобы ей было легче всасывать питательные вещества сыворотки и крема. Пользуйтесь солнцезащитным кремом даже зимой . Ведь в тот период воздействие солнца также может привести к пигментации, морщинам, потере коллагена или заболеваниям кожи.

. Ведь в тот период воздействие солнца также может привести к пигментации, морщинам, потере коллагена или заболеваниям кожи. Включите керамиды в свою бьюти-рутину. Благодаря им на лице образуется барьер, который удерживает влагу. Поэтому процесс старения замедляется.

Для того, чтобы подобрать правильный уход за кожей зимой, необходимо проконсультироваться с врачом.

От чего больше всего страдает кожа

О факторах, которые негативно влияют на кожу зимой, рассказывает te.20minut.

Что не любит кожа зимой: