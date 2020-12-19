Наша шкіра дуже чутлива до перепадів температури. Тому вона потребує ретельного догляду, а особливо взимку. Корисні поради які допоможуть уникнути сухої шкіри, потрісканих губ, почервоніння та інших небажаних ознак на обличчі – читайте в нашому матеріалі.

Візажистка Кейт Міддлтон, Арабелла Престон каже, що взимку рівень вологості різко падає, а у поєднанні із сухістю повітря в приміщенні через початок опалювального сезону це призводить до сухості або й серйозніших захворювань шкіри. Експерти розповіли, як доглядати за шкірою взимку, пише Vogue.

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Як доглядати за шкірою взимку

Нашаровуйте продукти для догляду за шкірою. На очищене обличчя наносіть сироватки, які приваблюють вологу, потім спеціальну олію, закріпіть все живильним кремом .

. Особлива увага ділянці шкіри навколо очей та губам . Там шкіра найтонша і майже не має сальних залоз для захисту. Тому вам слід користуватися сироватками та оліями навколо очей, які володіють заспокоюючими властивостями. Аби на губах утворився захисний бар'єр, застосовуйте оклюзійні бальзами.

. Там шкіра найтонша і майже не має сальних залоз для захисту. Тому вам слід користуватися сироватками та оліями навколо очей, які володіють заспокоюючими властивостями. Аби на губах утворився захисний бар'єр, застосовуйте оклюзійні бальзами. Вмикайте зволожувач повітря.

Шукайте у складі косметики натуральні інгредієнти . Ароматизовані креми для тіла чи мило ще більше його пересушують. Намагайтеся користуватися натуральними косметичними продуктами.

. Ароматизовані креми для тіла чи мило ще більше його пересушують. Намагайтеся користуватися натуральними косметичними продуктами. Користуйтеся сироваткою з високим вмістом вітаміну C . Адже компонент стимулює вироблення колагену та відновлення клітин.

. Адже компонент стимулює вироблення колагену та відновлення клітин. Робіть медову маску тричі на тиждень . Варто наносити мед, який є природним зволожувачем, ввечері після очищення шкіри обличчя та шиї. Залиште маску на 10 – 15, а потім вмийтеся теплою водою.

. Варто наносити мед, який є природним зволожувачем, ввечері після очищення шкіри обличчя та шиї. Залиште маску на 10 – 15, а потім вмийтеся теплою водою. Наносіть олії на обличчя перед сном. За ніч поживні речовини найкраще вберуться в шкіру. Зверніть увагу на зволожувальні властивості олії жожоба, сої чи шипшини.

Робіть м'який пілінг . Взимку важливо використовувати ніжний ексфоліант, щоб видалити змертвілі клітини дерми, щоб їй було легше всмоктувати поживні речовини сироватки та крему.

. Взимку важливо використовувати ніжний ексфоліант, щоб видалити змертвілі клітини дерми, щоб їй було легше всмоктувати поживні речовини сироватки та крему. Користуйтеся сонцезахисним кремом навіть взимку. Адже в той період вплив сонця також може призвести до пігментації, зморшок, втрати колагену чи захворювань шкіри.

Адже в той період вплив сонця також може призвести до пігментації, зморшок, втрати колагену чи захворювань шкіри. Включіть кераміди у свою б'юті-рутину. Завдяки їм на обличчі утворюється бар'єр, який утримує вологу. Тому процес старіння сповільнюється.

Для того, щоб підібрати правильний догляд за шкірою взимку, необхідно проконсультуватися з лікарем.

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