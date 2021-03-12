Американский вебсериал "ВандаВижен" вдохновил бьюти-ретейлер Ulta Beauty выпустить коллекцию косметики по его мотивам. Косметические продукты будут соответствовать последним тенденциям в индустрии красоты эпохи, изображенной в ленте, и помогут создать макияж, как у Ванды Максимофф своими руками.

Сериал "ВандаВижен", созданный по комиксам Marvel, успел стать одним из самых обсуждаемых шоу 2021 года. Он особенно поразил зрителей визуальными элементами: от магических трюков до костюмов и макияжа.

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Ulta Beauty выпустят бьюти-коллекцию, вдохновленную сериалом "ВандаВижен"

Коллекция косметики, которая поможет повторить бьюти-образы героинь из сериала "ВандаВижен", получила название Ulta x WandaVision. В ее состав войдет 9 продуктов, с которыми можно будет воплотить тенденции макияжа прошлых десятилетий. А именно: тени для век, палетка румян и толстая подводка в стиле 80-х. Также бьюти-линейка будет включать набор из 5 кистей для создания макияжа, бальзам и блеск для губ, специальный набор для оформления бровей. Также косметика удивит тематическими ретро-упаковками и блестящими тепло-рыжеватыми оттенками.

Цены на косметику Ulta x WandaVision будут варьироваться от 10 до 28 долларов. Продукты появятся в продаже 14 марта, а приобрести их можно будет на официальном сайте бренда Ulta Beauty.

Что известно о сериале "ВандаВижен"