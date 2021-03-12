Популярная певица и бизнесвумен 33-летняя Рианна ранее создала собственный бьюти-бренд средств для создания макияжа Fenty Beauty, а затем Fenty Skin – линейки продуктов для ухода за кожей, но она не планирует на этом останавливать развитие своего косметического бизнеса. Стало известно, что звезда зарегистрировала новый бренд, и будет выпускать средства для ухода за волосами и аксессуары.

Торговая марка Fenty Hair официально зарегистрирована 3 марта. Однако еще не известно, когда Рианна презентует новые косметические продукты.

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Новый бренд Рианны Fenty Hair

Бренды Рианны Fenty Beauty и Fenty Skin имеют большой успех с момента запуска. Последний только что выпустил крем для глаз под названием Flash Nap Instant Revival Gel Eye Cream, а Fenty Beauty – Body Sauce, пигмент для тела, который будет добавлять ему легкое сияние и доступен в 7 оттенках. Однако линию дизайнерской одежды певицы Fenty компания LVMH закрыла, но Рианна вместо этого решила зарегистрировать товарный знак бренда для ухода за волосами.

Fenty Hair будет выпускать продукты для ухода (шампуни против перхоти, лосьоны) и средства для укладки, краски для волос, выпрямители, щипцы для завивки и щетки. Вероятно, что концепция Fenty Hair будет близкой к Fenty Beauty, поэтому в линейке представлены средства для разных типов волос.

Некоторые поклонники творчества Рианны, когда узнали о запуске нового бьюти-бренда, выразили в твиттере певицы недовольство и беспокойство. Так как они получают больше косметических продуктов от Fenty, чем новой музыки.

Can’t wait to be around the house in my fenty furnitures, fenty skin on, in my savageXfenty, doing my fenty hair , wearing fentyXpuma, while listening to absolutely NOTHING. ? https://t.co/iPDwViiMVS — a l e x (@dontgivafuck_) March 10, 2021

Me in 2022 using ms. Fenty’s hair care products with still no music out. pic.twitter.com/qOgjWW9PuL — erica’s kitten heels (@chicktoophony) March 10, 2021