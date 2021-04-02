Во время и после беременности многие женщины стремятся что-то изменить в своей внешности косметологическим путем. Одним из самых распространенных запросов, по словам бьюти-экспертов, является увеличение губ при ГВ. Поэтому врачи и косметологи сети салонов Kika-Style рассказали, какими могут быть последствия от инъекций ботоксом во время беременности и грудного вскармливания.

Красивые и пухлые губы – это обычная мечта каждой девушки. С помощью уколов красоты можно достичь желаемого результата. Однако во время беременности и кормления грудью стоит больше узнать о возможных последствиях и особенностях процедуры, прежде чем на нее решиться.

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Увеличение губ при беременности и грудном вскармливании: можно или нет

Елена Майборода, врач-косметолог, специалистка anti-age, отмечает, что во время ГВ инъекционные процедуры не стоит делать, так как в этот период ткани могут отекать, а также существует вероятность, что гиалуроновая кислота даст губам больший объем, чем вы бы хотели. Елена добавляет: "А самое главное – очень активный гормональный фон, что может служить наличию более агрессивной реакции со стороны организма. Можно сделать ревитализацию губ, которая увлажнит и освежит. Она не даст сильного объема, но и не навредит".

Магистр медицины, врач, имеющий более 10 лет стажа, Виталий Коваленко убежден, что увеличивать губы инъекционным методом в эстетической косметологии во время беременности и ГВ запрещено. Такой запрет существует из-за того, что последствия процедуры еще недостаточно исследованы. Эксперт предлагает альтернативу: дождаться завершения этого периода, а затем увеличивать губы. Виталий комментирует, почему у девушек появляется такое желание: "Мотиваций того, что девушка хочет увеличить губы на ГВ, несколько. Например, кормление грудью не всегда положительно отражается на внешности. Следующий момент: если девушка уже несколько раз до беременности делала увеличение губ и ей очень нравится эффект".

"Во время беременности в организме девушки происходит большая потеря влаги, поэтому у многих появляется ощущение, что им нужно уколоть гиалуроновую кислоту. Однако во время беременности инъекции – одно из главных противопоказаний, особенно в первом триместре – когда есть риск сделать неправильную стимуляцию", – объясняет Татия Баркалая, фармацевт-биотехнолог и косметолог. Если вы хотите увеличить губы во время ГВ, то Татия не советует спешить в салон красоты. Взамен можно пользоваться средствами для увлажнения кожи и удержания в ней влаги, наносить специальные крем-маски на губы.