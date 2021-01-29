Иметь роскошные волосы, как у Рапунцель, возможно. Однако для этого нужно заботиться о своих локонах должным образом. Немало эффективных бьюти-процедур по уходу за волосами можно сделать в домашних условиях. Например, приготовить маски против сухости шевелюры, перхоти или жирной кожи головы с помощью простых и действенных рецептов.

Источник: Elle

Маски для волос, приготовленные в домашних условиях, предназначены для дополнительного ухода и усиления эффекта от использования дорогого шампуня, кондиционера или салонных профессиональных процедур. Смеси, которые состоят из натуральных ингредиентов, полезно использовать даже в профилактических целях. Например, в состав следующих масок входят эфирные масла, фрукты, овощи, ингредиенты, которые содержат много белка, витаминов, минералов.

Вам будет интересно: Самое модное окрашивание волос 2021 года: 10 красивых идей для разной длины

Маски для увлажнения волос в домашних условиях

Питательная маска для решения проблемы с сухостью волос и перхотью

Что вам понадобится?

2 столовые ложки кокосового масла;

4 чайные ложки коричневого сахара;

2 капли эфирного масла перечной мяты;

2 капли масла чайного дерева.

Чтобы приготовить питательную смесь, соедините в одной емкости все ингредиенты, тщательно перемешайте их и наносить пальцами на кожу головы и пряди чистых влажных волос. Важно распределить маску равномерно. Затем сделайте массаж головы пальцами в течение 1-3 минут. Подождите еще 5-10 минут и смойте остатки теплой водой.

Такую смесь одновременно можно использовать даже вместо увлажняющего скраба для лица. Ведь коричневый сахар трансформируется в гликолевую кислоту, которая смягчает омертвевшие чешуйки кожи. Кокосовое масло содержит много жирных кислот и действует, как противовоспалительное средство, перечная мята стимулирует кровообращение, а масло чайного дерева обладает противогрибковыми, противомикробными и антибактериальными свойствами.



Уход за волосами дома / Фото с инстаграма Натальи Водяновой

Комбинация ингредиентов для поврежденных и сухих волос

Что вам понадобится?

1/2 авокадо;

1 яйцо;

1 столовая ложка оливкового масла;

1 столовая ложка меда.

Разомните авокадо вилкой, смешайте его с другими ингредиентами до образования однородной массы. Смесь нужно наносить на влажные волосы, двигаясь снизу вверх. Чтобы получить более эффективный результат, закрутите волосы в пучок и покройте голову пищевой пленкой или возьмите специальную шапочку для душа. Оставьте маску на 20 минут, а затем вымойте волосы чуть теплой водой с шампунем.

Даже знаменитые сестры Кардашян пользуются средствами на основе авокадо. Продукт способствует омоложению и увлажнению кожи. Все остальные ингредиенты образуют комбинацию, которая богата омега-3 жирные кислоты, эффективно увлажняет и питает волосы, избавляет их от сухости и повреждения и придает здоровый блеск.



Маски для волос дома / Фото с инстаграма Жизель Бюндхен

Маска для сухих волос и ускорения роста

Что вам понадобится?

3 чайные ложки корицы;

2 столовые ложки кокосового масла.

Перемешивайте ингредиенты, пока они не станут консистенции подобной на пасту. Полученную маску нанесите на общую длину волос и кожу головы и помассируйте ее. После 30-45 минут вымойте волосы теплой водой с шампунем. Если сразу после нанесения будете чувствовать дискомфорт, то удалите все остатки смеси немедленно.

Если ваши локоны очень сухие или волнистые и пористые, то добавьте в рецепт еще 1 желток, который будет выполнять функцию кондиционера: чтобы увлажнять шевелюру, но не утяжелять. Обычно волосы растут медленно из-за повреждения. Поэтому корица поможет укрепить пряди и стимулировать кровообращение, а кокосовое масло увлажнит их.