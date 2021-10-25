От боба как у Алексы Чанг до многослойной стрижки как у Дженнифер Энистон – стильные стрижки смогут добавить эффектности голливудской звезды вашему образу. Узнайте больше о стилях, которые выдержали испытание временем и останутся с нами надолго.

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Боб

Поклонницами элегантного и классического стиля является Анна Винтур, Алекса Чанг и другие знаменитости. Боб, конечно, выглядит невероятно красиво независимо от укладки. Но за стрижкой нужно тщательно ухаживать и обновлять каждые 4 – 6 недель.



Модный боб / Фото с инстаграма Алексы Чанг

Многослойность

Дженнифер Энистон, Эмили Ратаковски и Рози Хантингтон-Уайтли показали, что многослойная стрижка может иметь интересный вид. Стрижки на одну длину однозначно проигрывают ей. Такой стиль подходит на все случаи жизни, для любой длины волос, густым и тонким прядям.



Как выглядит многослойная стрижка / Фото с инстаграма Рози Хантингтон-Уайтли

Рваная челка

Акцент придаст вашему стилю естественной стильности. Таким образом ваш вид будет эффектным без дополнительных усилий. В отличие от прямой густой челки, рванная взъерошенная челка не требует постоянной коррекции и освежает привычную прическу. Ее можно удачно сочетать с короткими и многослойными стрижками до плеч и пикси.



Марго Робби с челкой / Фото с инстаграма Пати Дуброфф

Волнистый боб

Даже на прямях от природы волосах едва взъерошенные пряди будут выглядеть стильно и непринужденно. Волнистый боб – универсальный стиль, который подходит различным формам лица и с помощью которого можно придать тонкой шевелюре дополнительный объем.



Пример волнистого боба / Фото с инстаграма Лили Джеймс

Пикси

Стиль, над которым время не имеет власти. Пикси – это смелое и непревзойденное решение для активной женщины. Стрижка пикси имеет различные версии: она может быть одной длины или короче сзади, по бокам и дольше сверху, со зачесанными назад или взъерошенными волосами. Пикси обрамляет лицо и подчеркивает скулы, а рваные кончики и отдельные слои делают стрижку более современной.



Пикси всегда в моде / Фото с инстаграма @slipintostyle