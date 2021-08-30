Веганский и без жестокости: какой бьюти-бренд запустила беременная Рози Хантингтон-Уайтли

34-летняя супермодель, известная как "ангел" Victoria's Secret, Рози Хантингтон-Уайтли недавно рассказала не только о своей второй беременности, но и о запуске собственного бьюти-бренда Rose Inc. Модель выпустила первую линейку экологической косметики: веганской, которая не тестируется на животных, имеет устойчивую и многократную упаковку.

У жены Джейсона Стэтхэма уже было глянцевое издание Rose Inc. Здесь можно найти материалы на тему красоты, здоровья и ухода за собой. Однако владелица внешности, которая вдохновляет других женщин, Рози Хантингтон-Уайтли решила не останавливаться на этом и запустила одноименный бренд собственной косметики.

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Какой бьюти-бренд запустила Роге Хантингтон-Уайтли

Британская модель запустила экологический бренд косметики в рамках платформы Rose Inc. Первая линейка косметики включает 4 бьюти-продукта и 2 кисти для создания макияжа, 2 средства для ухода за кожей. В частности, среди них: карандаш для губ, вдохновленный фирменным дымчатым мейкапом губ Рози Хантингтон-Уайтли, и увлажняющий консилер, доступный в 20 оттенках.

Дебютная коллекция Rose Inc называется Modern Essentials. Декоративную и досмотровую косметику помогала создавать биотехнологическая компания Amyris. Известно, что Rose Inc используют некомедогенне формулы и чистые ингредиенты, полученные из растений, для изготовления бьюти-продуктов: сквалан, витамин E, сахарный тростник, порошок розовой глины, экстракт морского фенхеля и ростки гороха.

После тесного сотрудничества с известными визажистами более 10 лет мы запустили Rose Inc как способ потакать моим поискам лучших ингредиентов, формул и упаковок – и я нашла их в работе с Amyris. Я не могла найти других брендов, которые объединили бы их всех в одну коллекцию. От эффективности до этики, Rose Inc представляет все, что важно для меня в декоративной косметике и уходе за кожей,

– заявила Рози Хантингтон-Уайтли.

Что касается упаковки, то все флаконы и тюбики сохраняют минималистичный и функциональный стиль, что характерно для самой основательницы Rose Inc. Упаковка многократная, стеклянные бутылки подлежат вторичной переработке, а этикетки смываются. По словам Рози Хантингтон-Уайтли, практически все средства универсальны: румяна можно использовать в качестве продукта для губ, а в геле для бровей есть ингредиенты, которые помогают росту волос и выполняют функцию кондиционеров.



Косметика Rose Inc / Фото с инстаграма бренда



Экологическая косметика / Фото с инстаграма​ Rose Inc



Консилер с витамином E / Фото с инстаграма Rose Inc

Цены на косметические средства Rose Inc колеблются от 26 до 72 долларов. Приобрести продукцию из линейки Modern Essentials можно на официальном сайте Rose Inc или в розничных магазинах, включая Space NK, Sephora и Mecca.

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