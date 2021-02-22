Американская 52-летняя актриса Дженнифер Энистон поражает идеальным состоянием своих волос. Hair-стилист Крис МакМиллан и колорист Майкл Канале рассказали, как помогли звезде достичь желаемого цвета локонов, и поделились правилами ухода за волосами, которых придерживается Дженнифер.

По словам Макмиллана, у Дженнифер существует полноценная рутина ухода за волосами, которую она повторяет каждое воскресенье. Чаще всего популярная актриса наносит маску на 1 час, скрабирует кожу головы и еще несколько важных и полезных шагов.

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Как Дженнифер Энистон ухаживает за волосами: советы

Медленное осветление. Чтобы получить привлекательный медово-коричневый оттенок волос, который подходит к глазам актрисы, Майкл Канале почти 30 лет ухаживал за ними. Лишь через некоторое время колорист смог создать эффект освещенных калифорнийским солнцем волос. "Джен – владелица природного бронда", – говорит Канале, который медленно занимался переходом актрисы от природной брюнетки до золотистой блондинки, прежде чем добавить знаковые "пляжные" блики. Поэтому сначала Майкл осветил линию роста шевелюры звезды. Поэтому он рекомендует начать с перехода в бронд, а впоследствии стать блондинкой, если вы хотите воспроизвести похожий бьюти-образ, как у Дженнифер Энистон.

Надлежащую очистку и использование кондиционера. Звезда культового сериала "Друзья" прислушивается к советам Макмиллана, поэтому она тщательно моет волосы. Сначала Дженнифер намыливаем шевелюру с помощью шампуня до пены, затем удаляет остатки продукта водой и еще раз повторяет процедуру.

Действительно хорошая двойная очистка обеспечивает надлежащий уход и дольше сохраняет кожу головы чистой. После этого используйте кондиционер от корней до кончиков и расческу с широкими зубцами,

– добавляет hair-стилист Макмиллан.

Также эксперт в уходе за волосами отмечает, что кондиционер следует наносить не только на концы волос, но и по их длине. Он проводит аналогию с использованием крема для лица: "Вы увлажняете кремом только зону подбородка или лба – спрашивает он. – Нет, Вы наносите крем на все лицо. Кондиционер – это увлажняющий крем для волос! Вы должны делать со своими волосами то же самое, что и со своей кожей".

Профессиональные процедуры по уходу за волосами и кожей головы . Макмиллан рассказывает, что каждое воскресенье Энистон делает полноценную процедуру для волос. Самостоятельно она наносит маску, которую держит на волосах в течение часа. Но для скрабирования кожи головы звезда обращается к профессионалу. Регулярно 1 раз в месяц Крис Макмиллан делает для Дженнифер процедуру, которую называет "научной чисткой щеткой" – это методика удаления омертвевшей кожи, чтобы уменьшить лишние накопления клеток дермы, улучшить кровообращение и стимулировать рост волос.

. Макмиллан рассказывает, что каждое воскресенье Энистон делает полноценную процедуру для волос. Самостоятельно она наносит маску, которую держит на волосах в течение часа. Но для скрабирования кожи головы звезда обращается к профессионалу. Регулярно 1 раз в месяц Крис Макмиллан делает для Дженнифер процедуру, которую называет "научной чисткой щеткой" – это методика удаления омертвевшей кожи, чтобы уменьшить лишние накопления клеток дермы, улучшить кровообращение и стимулировать рост волос. Регулярная стрижка. Друзья и бьюти-помощники Дженнифер Энистон отмечают, что все процедуры, касающиеся ухода за волосами, кожей лица или тела, она выполняет регулярно, ведь понимает, насколько важно заботиться о своей красоте в любом возрасте. Чтобы получить здоровые и блестящие волосы, актриса стрижется каждые 4 недели, даже если нужно срезать совсем немного волос. Стилист знаменитости убежден, что не стоит недооценивать важность минимальной стрижки. Ведь удаление всего нескольких миллиметров помогает избавиться от секущихся кончиков.

Естественная текстура, а не механическая завивка. Дженнифер не создает локоны с помощью термоприборов для накручивания волос. Ее стилист применяет фен и круглые щетки различного размера, чтобы получить на волосах актрисы более свободные и естественные изгибы. Чтобы улучшить текстуру, Макмиллан наносит сверхлегкие средства для стайлинга, а для дополнительного объема он поднимает корни, используя на макушке валики на липучке.

Добавим, что согласно философии Дженнифер Энистон: чем меньше, тем всегда лучше. Макмиллан прокомментировал: "То, как она наносит макияж, как она носит волосы, как она носит одежду – в этом есть легкость. Поэтому люди могут также с легкостью относиться к ней".