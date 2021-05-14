Увлажнение кожи – это история не только об использовании соответствующих косметических средств, но здесь также понадобится помощь изнутри. Поэтому узнайте про 3 простых способа увлажнения кожи.

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Глубокое увлажнение кожи

Прежде всего питание

Чтобы кожа оставалась постоянно увлажненной, пейте достаточное количество воды. Однако для более эффективного результата нужно сочетать воду со здоровой порцией незаменимых жирных кислот. Памела Маршалл, клинический косметолог и соучредитель Mortar & Milk, говорит: "Внутри наша кожа гидрофильная (может смешиваться с водой) и липофильная (притягивает липиды), а это значит, что нам нужны как вода, так и липиды, чтобы поддерживать кожу увлажненной".

Такие продукты, как орехи, семечки, авокадо и жирная рыба, могут оказать положительное влияние на общий уровень увлажненности кожи, а также на ее слои,

– добавляет косметолог и советует употреблять пищевые примеси омега.

Не используйте ингредиенты с сильным действием

Памела Маршалл поясняет: "Чтобы действительно качественно увлажнять кожу, нужно обращать внимание на ингредиенты, которые мы используем для ухода и которые могут вызвать обезвоживание. Вы можете использовать все способы увлажнения в мире, но если злоупотребляете такими ингредиентами, как альфа-гидроксикислоты (AHA), то всегда будете страдать из-за последствий обезвоживания". В частности, такие активные вещества, как ретинол и кислоты, являются полезными для кожи. Но Маршалл убеждена, что многие потребители используют их неправильно: "Активные вещества, например кусок торта, – приятно отведать их время от времени, но в случае ежедневного потребления они могут нанести вред здоровью вашей кожи. Речь идет о поиске баланса между активными веществами, антиоксидантами и защитными средствами".

Чтобы эффективно отшелушивать ороговевшие клетки кожи и не вредить дерме, эксперт советует попробовать полигидроксикислоты (или PHA). Они выполняют идентичные функции, что и AHA – от отшелушивания до разглаживания – более стойким в долгосрочной перспективе способом. Их молекулярная масса выше, чем у AHA. К тому же они не раздражают кожу, а, наоборот, способствуют уменьшению воспаления во время отшелушивания. Им также свойственны антиоксидантные и увлажняющие свойства, которые помогают защищать и удерживали влагу в коже соответственно.

Также стоит обратить внимание и на слова доктора Ифеомы Эджикеме, медицинского консультанта и опытного косметолога, которая советует прислушиваться к потребностям своей кожи. В случае ощущения обезвоживания или раздражения кожи можно прекратить или по крайней мере снизить уровень использования любого отшелушивающего средства. Вместо этого альтернативой могут служить ингредиенты, которые предназначены для уменьшения потери воды в слоях кожи, одновременно укрепляя кожный барьер (например, керамиды и ниацинамид). Именно эти вещества стимулируют выработку коллагена и укрепляют барьерную функцию кожи. Также важно, чтобы состав уходовых продуктов был мягким, а не слишком жестким.

Добавьте к бьюти-рутине больше увлажняющих средств

Кроме гиалуроновой кислоты, есть много других ингредиентов, которые способны эффективно увлажнять кожу и удерживать в ней влагу. Доктор Эджикеме говорит: "Глицерин влияет на кожу, как естественный увлажняющий фактор. Он недорогой, но мы редко слышим о нем, потому что он уступает гиалуроновой кислоте". В частности, глицерин даже глубже, чем гиалуроновая кислота, проникает в слои эпидермиса и предотвращает появление воспалений. Глицерин можно использовать для всех типов кожи, поскольку он не образует комедонов, поэтому жирная и склонная к акне кожа также может получить от него пользу.

Доктор Еджикеме отмечает, что в уходе за кожей нужно использовать гиалуроновую кислоту, пантенол и алоэ вера. "Такие ингредиенты, как керамиды, сфингозин и жирные кислоты, помогают удерживать влагу", – объясняет она.

Маршалл отмечает, что регулярность и продолжительность использования являются ключевыми факторами, если вы хотите увидеть результат. "Используя продукты для кожи, созданные для местного нанесения, нужно понимать, что большинство средств для ухода за кожей воздействуют только на внешний слой (или роговой слой) кожи, который состоит из зрелых или мертвых клеток. Это означает, что большинство продуктов, которые мы используем, сначала влияет только на внешний слой, что в краткосрочной перспективе не влияет на функциональность кожи", – рассказывает эксперт. Поэтому положительный эффект обеспечен после длительного использования.