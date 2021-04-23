Среди модных оттенков волос этим летом для брюнеток не только карамель и солнечные блики. Темноволосые красавицы будут иметь больше возможностей для бьюти-экспериментов. Hair-стилисты доказали, что темные локоны не должны иметь скучный вид.

Благодаря современным техникам окрашивания можно получить разные вариации темных оттенков, визуально добавляя волосам объема бликами или обновляя hair-образ карамельной тонировкой. Колористы уверены, что есть масса способов, с помощью которых брюнетки могут обновить свой цвет волос, будь то добавление объема к шоколадно-коричневой основе с карамелевыми солнечными бликами омбре или смелые контрасты с полосами медового цвета в стиле 90-х. Поэтому звездные hair-мастера назвали 6 самых трендовых вариантов окрашивания для темных волос.

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6 модных летних оттенков волос для брюнеток

Теплое омбре

"Омбре – отличный способ обновить волосы брюнетки, потому что можно адаптировать эту технику покраски под тот стиль, о котором мечтает клиентка. Это оптимальная техника для тех, кто хочет сохранить свой цвет и не делать слишком светлые оттенки, но хочет освежить образ", – рассказывает звездный колорист Трейси Каннингем. По ее словам, в тренде летом 2021 будет карамельное и медовое омбре. Она убеждена, что такая hair-тенденция будет в моде всегда, потому что такое окрашивание максимально похоже на натуральный цвет волос, выгоревшего под солнцем.

Красные оттенки

Едва ли не каждая брюнетка жалуется на надоедливые рыжие тона в своем цвете волос. Однако этим летом, наоборот, красные и рыжие пряди возвращаются в моду. Амбассадор бренда Matrix, Шэрон Спеллман говорит: "Красные тона идеально подходят для брюнеток летом, потому что теплые тона не только соответствуют изменению климата, но и мгновенно привлекают взгляд".

Светлое мелирование

Главный тренд 90-х на мелирование светлыми оттенками снова становится популярным. Благодаря такой технике окрашивания волос можно легко обновить имидж к лету и не навредить здоровью и качеству шевелюры. "Да, 90-е вернулись! Если вы достаточно смелы, чтобы опробовать мелирование, то это интересный способ разнообразить ваш образ и посмотреть, как вы будете выглядеть с более светлыми волосами", – советует колорист нью-йоркской сети салонов Rob Peetoom Williamsburg.

Солнечный балаяж

Балаяж – это одна популярная летняя техника окрашивания волос брюнеток. После процедуры вы получите эффект локонов, выгоревших на солнце. Колористы отмечают, что модно делать тонкие солнечные блики и добавлять к своей темной базе карамельные оттенки. Шэрон Спеллман добавляет: "Это техника, при которой на волосы наносится осветлитель для создания естественного эффекта. Это чрезвычайно неприхотливая техника, которая подчеркнет черты вашего лица, сохраняя при этом объемные и здоровые волосы".

Выделенная белая челка

Челку, обесцвеченную в очень светлый оттенок, эксперты называют одним из самых неожиданных и дерзких hair-трендов. Хитоми говорит, что наличие смелого белого куска волос выделит ваш взгляд без окрашивания всей длины прядей. "Многие знаменитости уже успели попробовать это окрашивание. Например, Дуа Липа и Белла Хадид. Кроме того, вы получаете легкость, которая выглядит так, будто ваши волосы выгорели от палящего солнца", – добавляет звездный колорист.

Грибные и песочно-коричневые оттенки

Если вы брюнетка, которая предпочитает холодные оттенки волос летом, то вам понравится грибной цвет – холодный средне-русый с серым подтоном, который не предполагает проявлений соломенных и медных тонов. А также можете попробовать покраситься в песочно-коричневый.

Я всегда говорю, что колористы – супергерои, которые борются с красными, оранжевыми и медными тонами. К счастью, сейчас есть так много хороших оттенков для волос, которые помогают получить пепельно-коричневый цвет волос, который очень к лицу практически всем брюнеткам,

– комментирует колорист Трейси Каннингем.