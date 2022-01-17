Возвращает сияние и оживляет: почему молочная кислота нужна коже зимой

Молочная кислота обладает большим количеством полезных свойств, в частности возвращает коже сияние и придает ей свежий вид. Поэтому узнайте, почему компонент можно использовать и с какого средства лучше начать.

Не всегда следует "оживлять" кожу с помощью наиболее активных ингредиентов: гликолевой кислоты, ретинола, химического пилинга. Ведь в отдельных случаях мощные вещества способны повредить кожный барьер.

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Вместо этого мягким эксфолиантом, который можно использовать регулярно даже для чувствительной кожи, является молочная кислота. Она возвращает лицу яркий цвет и предотвращает появление тонких линий. Благодаря составу молочной кислоты дерма получает гладкую и полированную текстуру и свежий вид.

Преимущество молочной кислоты также в том, что она способна увлажнять и отшелушивать, хоть и принадлежит к альфа-гидрокислотам. Увлажняющие свойства способствуют разглаживанию кожи, помогают ей впитывать влагу из окружающей среды, удерживать ее.

Что такое молочная кислота и как она влияет на кожу

Молочная кислота – это альфа-гидроксикислота или АНА. Ее получают из молока и из веганских источников, таких, как яблоки, пиво и вино. Если вы хотите использовать только растительную версию ингредиента, то тщательно проверяйте состав выбранного средства.

Согласно исследованию, натуральные АНА имеют три свойства: "отшелушивают отмершие клетки кожи, увлажняют, и, возможно, омолаживают и восстанавливают кожу от повреждений, вызванных солнечным светом". То есть после применения молочной кислоты кожа становится более гладкой и молодой.

Среди основных функций упомянутой кислоты стоит отметить то, что она отшелушивает кожу, ослабляя связь между мертвыми клетками, которые впоследствии удаляются, открывая более светлую и более гладкую дерму. Также молочная кислота эффективно увлажняет кожу, помогая ей притягивать влагу извне и насыщаться ею во время отшелушивания. Благодаря этому свойству на лице могут не появляться тонкие линии, морщины и пигментация.

Молочную кислоту можно найти в различных средствах: от очищающих косметических продуктов и гелей до увлажняющих средств. Сыворотки полезны для подачи бустерной дозы активного ингредиента коже, в то время как увлажняющий крем с молочной кислотой может быть лучшим вариантом, если вы ищете дополнительное увлажнение.



Как ухаживать за кожей / Фото Unsplash

Кому и когда нужна молочная кислота

Молочная кислота больше всего подойдет людям с чувствительной кожей, которая подвергается воспалениям и ей вредят активные ингредиенты. Концентрация молочной кислоты от 5 до 8 процентов, вероятно, безопасна для всех типов кожи – лучше всего начать с минимума и увеличивать концентрацию по мере привыкания. Если у вас сухая или очень чувствительная кожа, лучше использовать молочную кислоту 1 – 2 раза в неделю, постепенно увеличивая количество. Во время использования компонента следите за своими ощущениями и следуйте рекомендациям дерматолога.

Также нужно обращать внимание на рекомендации по использованию средства, указанные на упаковке. Некоторые наносят молочную кислоту в ночное время, потому что ей свойственно повышать чувствительность кожи к солнечному свету.

Параллельно с использованием молочной кислоты не стоит забывать о других правилах ухода: вдвое важнее использовать санскрин, независимо от того, наносите ли вы кислоту днем или ночью, потому что чувствительность кожи увеличивается в целом.