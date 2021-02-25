Ромашку можно использовать не только как лечебное растение для снятия стресса, успокоения нервов и решения проблем со сном, но и в косметологических целях. С помощью отвара ромашки можно успокоить раздражение на коже, увлажнить ее и избавиться от недостатков.

Преимуществом использования ромашки в уходе за кожей, кроме ее полезных свойств, является то, что она доступна и приобрести ее можно в каждой аптеке. Также для приготовления отвара ромашки понадобится мало времени и усилий.

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Чем ромашка полезна для кожи

Ромашку можно использовать для ухода за любым типом кожи. Особенно полезно растение для сухой дермы. Сухую и чувствительную кожу ромашка увлажняет, лишает ощущения стянутости, помогает решить проблему с шелушением и раздражением. Обладательницам жирной и проблемной кожи ромашка также подойдет, ведь в ее составе содержатся антибактериальные компоненты, которые помогают снять воспаление и нормализовать выработку кожного себума.

Кумарин – это растительное вещество, которое содержат цветы ромашки. Кумарин активизирует регенерацию поврежденных клеток кожи, борется с постакне и другими микроповреждениями. А каротин – сильный антиоксидант – способствует равномерности рельефа кожи, защищает ее от повреждений свободными радикалами и замедляет процессы старения.

Как использовать ромашку для ухода за кожей

Приобретите в аптеке сухие цветы ромашки. Заварите их в пропорции, которая будет указана на упаковке. Оставьте жидкость настаиваться на 30 – 40 минут, а затем процедите и дайте ей остыть до комнатной температуры.

Такой отвар затем можно использовать вместо тоника для лица и шеи: наносите его на кожу два раза в день, а потом пользуйтесь питательным кремом. Также можно заморозить отвар ромашки в форме для льда. Ромашковыми ледяными кубиками следует протирать лицо утром. Они помогут снять отеки и придадут лицу здорового сияния.