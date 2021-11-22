Образ довершает именно мейк-ап губ. Помада должна подходить вашему типу внешности.

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Секреты правильного выбора цвета помады

Чтобы облегчить себе задачу, нужно ориентироваться в основных оттенках помад. Первым делом стоит упомянуть о теплых цветах: персиковый, коралловый, оранжевый. Также вам могут подойти холодные помады с розовым оттенком. И, конечно, победным вариантом всегда являются нейтральные цвета – коричневый, терракотовый и бежевый.

Как выбрать помаду по своему цветотипу

Определите свой главный цветотип: холодный или теплый. Первый тип внешности определяют с помощью кожи нежно-голубого тона, серо-голубых глаз и волос пепельного подтона. Чтобы убедиться, что у вас холодный цветотип, приложите яркий синий платок к лицу. Если оно будет выглядеть моложе и свежее, то вы прошли тест. В таком случае выбирайте следующие оттенки помады: нежно-сливовый, холодный розовый, сиреневый, темно-бордовый, темно-винный, серебристый.



Правильный оттенок помады к типу внешности / Фото из инстаграма @patrickta

Обладательниц теплого цветотипа можно характеризовать зелеными и светло-коричневыми глазами, рыжеватыми волосами. Как провести тест? Приложите к лицу оранжевый шарф или лист бумаги. У вас теплый цветотип, если после этого взгляд визуально посвежел, а лицо приобрело румяный оттенок. Тогда используйте такие оттенки помад в своем макияже: коралловый, персиковый, светло-розовый, натурально-бежевый, красный, песочный.

Как выбрать помаду по оттенку глаз

Великолепным бьюти-лайфхаком является выбор помады по оттенку глаз. Кареглазым красавицам подойдут оттенки бордо, коричневый, красный. Также попробуйте экспериментировать с фиолетовым, ежевичным, цветом фуксии. В теплое время карие глаза красиво смотрятся с розовой помадой.

Девушки с зелеными глазами будут довольны насыщенным оттенком – терракотовым, рубиновым, бургунди, баклажановым. Зеленый цвет глаз эффектно выделят любые контрастные оттенки. Поэтому стоит накрасить губы красными тонами. Зато бездонность серых глаз подчеркнут помады цвета сливы и ежевики.



Нейтральная помада для идеального макияжа / Фото из инстаграма @patrickta

Выбор помады по размеру губ

Если у вас очень тонкие губы, попробуйте сначала увеличить их с помощью карандаша. Нарисуйте контур, затем нанесите помаду светлого или нюдового оттенка, а поверх нее блеск или хайлайтер. Можно выбрать помаду с частичками перламутра. Плоским губам визуально добавит объема техника "омбре". Если у вас пухлые губы, попробуйте матовые помады с плотной текстурой.