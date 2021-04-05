46-летняя дизайнер и жена звездного футболиста Дэвида Бекхэма, Виктория Бекхэм заботится о своей фигуре и красоте. Благодаря определенным ежедневным ритуалам знаменитости удается всегда иметь безупречный вид. Одним из бьюти-помощников экс-солистки группы Spice Girls является даже яблочный уксус.

Виктория поделилась секретами, которые помогают ей поддерживать себя в отличной форме. Возможно, и вам они пригодятся.

Полезно знать: Лимфодренажный массаж: что это, чем полезен и кому нужен

Секреты идеальной фигуры Виктории Бекхэм

Известная дизайнер начинает свой день в 5:30 часов утра, а в 6:00 она начинает тренировки на беговой дорожке. Ежедневно Виктория Бекхэм преодолевает дистанцию 7 километров.

Бег занимает у меня 45 минут, и это единственное время в течение дня, когда я смотрю телевизор: обычно это боксерские поединки или документальные фильмы,

– рассказала Виктория для The Guardian's Weekend.

Затем жена Дэвида Бекхэма идет на персональную тренировку с тренером. Ежедневно и в любое время года звезда выполняет упражнения в течение 30 минут на ноги, 30 минут – на руки, со временем делает различные типы планок и другие нагрузки. После полноценного и регулярного занятия спортом Виктория отвозит детей в школу. По ее словам, она любит рутину. Однако иногда чередует домашние тренировки с занятиями в студии для разнообразия.

Ранее Виктория Бекхэм хотела стать веганом, поэтому вместе с членами своей семьи придерживалась растительной диеты. Однако от этой идеи звезда быстро отказалась. Поэтому теперь она начинает свой рацион из ложки яблочного уксуса на голодный желудок и зеленого смузи, а хлопья или яичницу с копченым лососем ест на завтрак. Мать 4 детей верит, что поддерживать красоту тела можно и с помощью духовного и умственного развития.

Медитация – это то, что заставляет меня чувствовать и готовит к прекрасному дню. Она очищает мой разум и позволяет потом рождаться многим идеям. Это время, когда я не разговариваю по телефону, не говорю ни с детьми, ни с Дэвидом. Я остаюсь с собой один на один,

– поделилась звезда.