46-річна дизайнерка та дружина зіркового футболіста Девіда Бекхема, Вікторія Бекхем дбає про свою фігуру та красу. Завдяки певним щоденним ритуалам знаменитості вдається завжди мати бездоганний вигляд. Одним із б'юті-помічників екссолістки групи Spice Girls є навіть яблучний оцет.

Вікторія поділилася секретами, які допомагають їй підтримувати себе у відмінній формі. Можливо, й вам вони стануть у нагоді.

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Секрети ідеальної фігури Вікторії Бекхем

Відома дизайнерка починає свій день о 5:30 годині ранку, а о 6:00 вона починає тренування на біговій доріжці. Щодня Вікторія Бекхем долає дистанцію 7 кілометрів.

Біг займає у мене 45 хвилин, і це єдиний час протягом дня, коли я дивлюся телевізор: зазвичай це боксерські поєдинки чи документальні фільми,

– розповіла Вікторія для The Guardian’s Weekend.

Потім дружина Девіда Бекхема йде на персональне тренування з тренером. Щодня та у будь-яку пору року зірка виконує вправи протягом 30 хвилин на ноги, 30 хвилин – на руки, згодом робить різні типи планок й інші навантаження. Після повноцінного і регулярного заняття спортом Вікторія відвозить дітей до школи. За її словами, вона любить рутину. Проте інколи чергує домашні тренування зі заняттями в студії для різноманітності.

Раніше Вікторія Бекхем хотіла стати веганам, тому разом із членами своєї сім'ї дотримувалася рослинної дієти. Проте від цієї ідеї зірка швидко відмовилася. Тому тепер вона розпочинає свій раціон із ложки яблучного оцту на голодний шлунок і зеленого смузі, а пластівці чи яєчню з копченим лососем їсть на сніданок. Мати 4 дітей вірить, що підтримувати красу тіла можна й за допомогою духовного і розумового розвитку.

Медитація – це те, що змушує мене відчувати і готує до прекрасного дня. Вона очищує мій розум і дозволяє потім народжуватися багатьом ідеям. Це час, коли я не розмовляю по телефону, не говорю ні з дітьми, ні з Девідом. Я залишаюся зі собою сам на сам,

– поділилася зірка.