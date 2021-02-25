Американская актриса и певица Джада Пинкетт Смит, которая замужем за популярным актером и рэпером Уиллом Смитом, вместе со своей семьей запустила сознательный косметический бренд. Звезда представила экологически чистые средства для ухода за телом.

Особенностью бьюти-бренда Джады является упор на важность заботы об экологии, а также то, что ее бизнес является семейным. Она акцентирует на том, что участие в разработке косметики принимали ее муж Уилл Смит, с которым Джада в браке с 1997 года, и дети Джеден и Уиллоу.

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Джада Пинкетт Смит запустила сознательный бренд средств для ухода за телом

Джада Пинкетт Смит вместе со своей семьей создала сознательный бренд средств для личной гигиены Hey Humans, который "заботится об экологии". Известно, что бренд будет выпускать продукцию, производство которой не будет вредить окружающей среде.

Сейчас на официальной странице бренда представлены натуральный дезодорант, лосьон для тела, средство для очистки кожи и даже зубная паста. Вся продукция состоит из натуральных компонентов, в частности из масел и экстрактов большого количества растений. Помимо натуральных составляющих, продукты Hey Humans будут также иметь экодружественные упаковки, которые будут подвергаться переработке.