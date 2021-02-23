Конкуренция дочерям: Крис Дженнер готовит запуск собственного косметического бренда
Американская телеведущая, прославившаяся благодаря реалити-шоу, в котором со своей семьей была главной героиней, Крис Дженнер планирует создать собственный бьюти-бренд. Еще одна марка косметики от семьи Кардашян-Дженнер удивит многообразием косметических средств.
Источник:People
Крис Дженнер пошла по следам своих дочерей. Ведь Ким Кардашян и Кайли Дженнер уже успели найти место своим бьюти-брендам на рынке красоты. Возможно, будущий косметический бренд звездной матери еще составит конкуренцию Kylie Cosmetics и KKW Beauty.
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Каким будет бьюти-бренд Крис Дженнер
Кайли Дженнер и Ким Кардашян уже успели построить свой миллиардный бизнес с помощью собственных брендов косметики. Теперь и Крис Дженнер решила попробовать свои возможности в индустрии красоты. Сейчас известно, что звездная 65-летняя мать 10 февраля подала документы на регистрацию торговых марок "Kris Jenner Beauty", "Kris Jenner Skin" и "Kris Jenner Skincare".
Зарегистрированные торговые марки позволят светской львице выпускать такую косметику, как средства для ухода за кожей, волосами, ногтями, искусственные ресницы и даже духи. Крис Дженнер еще не сделала публичного заявления о запуске нового бизнеса, а также еще не известно, будет ли знаменитость создавать отдельные бренды для каждой категории продуктов, как это делают ее дочери, или же она будет держать все под одной маркой.
Другими деталями СМИ и сама Крис Дженнер не делятся. Однако фанаты звездной семьи считают, что это логично, что после новости о закрытии реалити-шоу "Keeping Up With The Kardashians" Крис ищет новые способы заработка.
Что известно о бизнесе красоты семьи Кардашян-Дженнер
- Крис не первая из своей семьи, кто создает бизнес в индустрии красоты. Ее дочери Кайли Дженнер и Ким Кардашян имеют свои собственные бренды средств для ухода за кожей и создания макияжа Kylie Comsetics и KKW Beauty соответственно.
- В 2019 году 23-летняя Кайли продала 51% акций Kylie Comsetics конгломерату красоты Coty Inc. за 600 миллионов долларов. До сих пор с момента выпуска бренда в 2015 году Кайли сохраняла полную собственность над ним.
- Тем временем Ким продала Coty Inc. 20% акций своего косметического бренда за 200 миллионов долларов в июне 2020 года. Она создала линейку косметики и парфюмерии в 2017 году.
- Другие дочери Крис также являются предпринимателями в других сферах: Хлои Кардашян – сооснователь компании по производству одежды Good American вместе с Эммой Греде с 2016 года, Кортни Кардашян имеет собственный lifestyle-сайт Poosh, а Кендалл Дженнер также недавно выпустила собственную линию текилы.
- Крис Дженнер постоянно поддерживает бизнес своих дочерей.
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