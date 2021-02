Американская телеведущая, прославившаяся благодаря реалити-шоу, в котором со своей семьей была главной героиней, Крис Дженнер планирует создать собственный бьюти-бренд. Еще одна марка косметики от семьи Кардашян-Дженнер удивит многообразием косметических средств.

Крис Дженнер пошла по следам своих дочерей. Ведь Ким Кардашян и Кайли Дженнер уже успели найти место своим бьюти-брендам на рынке красоты. Возможно, будущий косметический бренд звездной матери еще составит конкуренцию Kylie Cosmetics и KKW Beauty.

Вам будет интересно: По мотивам мультфильма "Бэмби": Colourpop выпустил новую коллекцию косметики

Каким будет бьюти-бренд Крис Дженнер

Кайли Дженнер и Ким Кардашян уже успели построить свой миллиардный бизнес с помощью собственных брендов косметики. Теперь и Крис Дженнер решила попробовать свои возможности в индустрии красоты. Сейчас известно, что звездная 65-летняя мать 10 февраля подала документы на регистрацию торговых марок "Kris Jenner Beauty", "Kris Jenner Skin" и "Kris Jenner Skincare".

Зарегистрированные торговые марки позволят светской львице выпускать такую косметику, как средства для ухода за кожей, волосами, ногтями, искусственные ресницы и даже духи. Крис Дженнер еще не сделала публичного заявления о запуске нового бизнеса, а также еще не известно, будет ли знаменитость создавать отдельные бренды для каждой категории продуктов, как это делают ее дочери, или же она будет держать все под одной маркой.

Другими деталями СМИ и сама Крис Дженнер не делятся. Однако фанаты звездной семьи считают, что это логично, что после новости о закрытии реалити-шоу "Keeping Up With The Kardashians" Крис ищет новые способы заработка.

Что известно о бизнесе красоты семьи Кардашян-Дженнер