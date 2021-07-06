Прежде чем переходить к методам борьбы, следует научиться распознавать жировик. Об этом, причинах появления и как избавиться от таких недостатков на коже рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

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Что нужно знать о жировиках

Жировиками называют подкожные прыщи, которые формируются из клеток жировой ткани. Чаще всего они появляются на крыльях носа, лбу, скулах, участке кожи под глазами и верхних веках. Реже жировик может возникать на губах.

Характерные признаки жировика:

отсутствие боли и подвижность при нажатии;

нечеткие контуры "прыща";

мягкость;

медленный рост;

внезапное появление.

Жировики бывают единичные и множественные, небольшие – до 1 сантиметра, большие – от 1 до 1, 5 сантиметров.

Анна Кравчук говорит: "Жировики могут появляться на груди, спине, шее, на волосистой части головы. И являются наиболее распространенной доброкачественной опухолью. Не пугайтесь определения "опухоль". Поскольку любое разрастание тканей из-за нарушения процессов роста и деления клеток называется опухолью. В этом случае речь идет о новообразовании, которое не является предраком, не провоцирует развитие рака и не угрожает жизни человека". Чтобы точно убедиться в безвредности жировика, проводят биопсию тканей.

Почему появляются жировики

Генетическая предрасположенность.

Гиперкератоз – процесс, из-за которого клетки кожи делятся и обновляются быстрее, чем ороговевшие чешуйки отпадают.

Нарушение липидного обмена, то есть жирового.

Проблемы с работой желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы, печени.

Пользование косметикой по уходу, которая не подходит вашему типу кожи, или неправильный или нерегулярный уход за дермой.

Сахарный диабет.

Ожирение.

Несбалансированный рацион питания.

Чрезмерное пребывание на солнце.

Почему жировики возникают на коже, ученые еще не смогли определить точную причину на данном этапе развития науки.

Как избавиться от жировиков

Врач-косметолог и дерматовенеролог не советует самостоятельно прокалывать, выжимать или прижигать жировик. Таким образом вы рискуете получить рубец. В частности, именно квалифицированный специалист поможет вам убедиться, что на коже появился именно жировик.

Обычно удаляют жировики в кабинете косметолога. Для проведения этой процедуры используют лазерный луч, жидкий азот, химический пилинг, механическую чистку лица, коагуляцию или стерильную иглу и кюретеж.

"Жировик на лице – это косметический дефект, который иногда говорит, например, о нарушении работы печени и желудочно-кишечного тракта. Поэтому, по возможности, покажитесь семейному врачу. Особенно, если за короткий промежуток времени на теле появилось несколько жировиков. Удалять их необязательно, но, если они доставляют вам эстетических неудобств, лучше записаться на прием к дерматовенерологу, чем каждый день замазывать "прыщи" тональным кремом", – отмечает Анна Кравчук.

К врачу нужно обратиться, если жировик:

стремительно растет;

затвердевает;

сопровождается жгучей болью при нажатии или в состоянии покоя;

краснеет и отекает;

механически контактирует с чем-то. Например, жировик расположен на крыльях носа, и вы задеваете его каждый раз, когда надеваете очки или снимаете макияж.

Чтобы избежать появления жировика, регулярно ухаживайте за лицом и телом. Используйте для этого безопасную косметику, подобранную по типу кожи в соответствии с вашими особенностями, пользуйтесь солнцезащитным кремом, заботьтесь о своем здоровье.