Рваний чубчик Дакоти Джонсон – мастхев осені: кому і навіщо варто спробувати модну зачіску
Джерело:Vogue
Модні блогери та селебріті в наш час створюють нові б'юті-тренди, які згодом повторюють модниці зі всього світу. Американська акторка і модель, Дакота Джонсон вже тривалий час не зраджує своєму рваному чубчику. Проте восени 2021 її стрижка стала справжнім хітом. Саме час дізнатися чому.
Рваний чубчик, як у Дакоти Джонсон, здатен зачаровувати оточуючих і на прем'єрі нового фільму, і під час активного дня й запальної ночі в місті. Якщо ви в пошуках універсальної і стильної зачіски на осінь – надихайтеся прикладом зірки "50 відтінків сірого". Така зачіска дозволяє освіжити імідж без значних втрат довжини волосся.
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Навіщо вам чубчик, як у Дакоти Джонсон
Особливістю чубчика Дакоти Джонсон є його бездоганна текстура, довжина і зріз. Він невимушено прикриває брови акторки, а кінчики чубчика підстрижені так, що волосся візуально виглядає більш доглянутим з ефектом природної укладки.
Особливо ефектний вигляд має шевелюра Дакоти, коли зіркова красуня крокує червоною доріжкою чи навіть підлогою власного дому, а її пасма рухаються в такт, невеликий вигин у центрі додає образу богемного і сексуального шику.
Трендовий чубчик для Дакоти Джонс створив її перевірений перукар Марк Таунсенд, з яким вона давно співпрацює. Майстер зі стрижок підготував волосся акторки до прем'єри нового фільму "Незнайома дочка" на кінофестивалі в Нью-Йорку.
Варто додати, що папараці неодноразова зафіксовували Дакоту на вулиці в неформальній обстановці, але її чубчик, все одно, був ідеально укладеним. Тому така зачіска не вимагає особливих зусиль для укладання і завжди красиво виглядає як на червоній доріжці, так і на пікніку в парку.
Hair-стилісти світових знаменитостей одноголосно називають рваний чубчик – головним трендом у зачісках осені 2021. Стрижка Дакоти Джонсон слугує чудовим прикладом для натхнення. Можливо, й вам слід спробувати оновити імідж.
Чубчик – це завжди стильно / Фото з Pinterest
Рваний чубчик гармоніює з різними образами / Фото з Pinterest
Елегантний чубчик Дакоти Джонсон / Фото з Pinterest
Модний образ із чубчиком / Фото з Pinterest