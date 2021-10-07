Рваная челка Дакоты Джонсон – мастхэв осени: кому и зачем стоит попробовать модную прическу

Модные блогеры и селебрити в наше время создают новые бьюти-тренды, которые впоследствии повторяют модницы со всего мира. Американская актриса и модель, Дакота Джонсон уже длительное время не изменяет своей рваной челке. Однако осенью 2021 года ее стрижка стала настоящим хитом. Самое время узнать почему.

Рваная челка, как у Дакоты Джонсон, способна очаровать окружающих и на премьере нового фильма, и во время активного дня и зажигательной ночи в городе. Если вы в поисках универсальной и стильной прически на осень – вдохновляйтесь примером звезды "50 оттенков серого". Такая прическа позволяет освежить имидж без значительной потери длины волос.

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Зачем вам челка, как у Дакоты Джонсон

Особенностью челки Дакоты Джонсон является ее безупречная текстура, длина и срез. Он непринужденно прикрывает брови актрисы, а кончики челки подстрижены так, что волосы визуально выглядит более ухоженными и с эффектом естественной укладки.

Особенно эффектно смотрится шевелюра Дакоты, когда звездная красавица шагает по красной дорожке или даже по полу собственного дома, а ее пряди движутся в такт, небольшой изгиб в центре придает образу богемного и сексуального шика.

Трендовую челку для Дакоты Джонс создал ее проверенный парикмахер Марк Таунсенд, с которым она давно сотрудничает. Мастер по стрижке подготовил волосы актрисы и к премьере нового фильма "Незнакомая дочь" на кинофестивале в Нью-Йорке.

Стоит добавить, что папарацци неоднократная фотографировали Дакоту на улице в неформальной обстановке, но ее челка, все равно, была идеально уложена. Поэтому такая прическа не требует особых усилий для укладки и всегда красиво смотрится как на красной дорожке, так и на пикнике в парке.

Hair-стилисты мировых знаменитостей единогласно называют рваную челку главным трендом в прическах осени 2021. Стрижка Дакоты Джонсон служит прекрасным примером для вдохновения. Возможно, и вам следует попробовать обновить имидж.



Челка – это всегда стильно / Фото с Pinterest



Рваная челка гармонирует с различными образами / Фото с Pinterest



Элегантная челка Дакоты Джонсон / Фото с Pinterest



Модный образ с челкой / Фото с Pinterest