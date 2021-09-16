Saweetie стала популярною після виходу свого дебютного синглу "Icy Grl", а згодом випустила низку популярних хітів: "Best Friend" та "My Type". Тепер співачку також називають Icy Girl – "крижаною дівчинкою". Про те, що реперка представлятиме відомий б’юті-бренд MAC Cosmetics, який є частиною Estée Lauder Companies, вона анонсувала у відео, яке опублікували на офіційній інстаграм-сторінці бренда.

Ви будете в захваті: Найкрасивіші б’юті-образи Лілі Рейнгарт, які підкреслюють природну сексуальність: добірка

Saweetie представлятиме MAC Cosmetics

Saweetie стала глобальною амбасадоркою MAC Cosmetics, З цієї нагоди бренд влаштував розкішну вечірку. Тепер реперка братиме участь у зйомках рекламних кампаній для MAC та представлятиме бренд на різноманітних подіях.



Вечірка на честь Saweetie / Фото з інстаграму MAC



Відома реперка на вечірці MAC / Фото з інстаграму бренда



На вечірці було багато троянд / Фото з інстаграму MAC



Saweetie із представниками б'юті-бренда / Фото з інстаграму MAC

Глобальний креативний директор MAC Дрю Елліотт прокоментував нову співпрацю: "Saweetie – одна з тих людей, які справді роблять все – вона музикант, генеральний директор, акторка, ведуча телешоу, геймер, вірусна сенсація, список можна продовжувати – вона надзвичайний талант і є впізнаваною. Вона – усі наші "найкращі друзі". Меседж Saweetie про впевненість у собі та розширення прав і можливостей жінок ідеально підходить для такого бренда, як MAC, який завжди сприймав рішуче самовираження із відкритими обіймами".

Saweetie завжди була прихильницею продукції MAC Cosmetics, особливо блиску для губ. Saweetie є MAC-дівчинкою, тому що вона – начальник, переможниця, артистка, точно знає, чого хоче і йде заради цього на все,

– додав Дрю Елліотт.

До того ж знаменитість, яку визнали лідером ренесансу жіночого репу, співпрацюватиме з візажистами MAC, ділитиметься своїми секретами краси, улюбленою косметикою та іншим.

Реакція шанувальників

"Це повинно бути супер";

"Це одна з найкращих колаборацій, яку ви, народ, коли-небудь робили. Потрібно випустити цілу колекцію засобів від Icy Girl";

"Це – дивовижно";

"Знайшли найкращу людину для MAC";

"Вау! Мої вітання, дорогенька".

Нагадаємо, що раніше Saweetie успішно співпрацювала з найбільшою у світі мережею закладів швидкого харчування McDonald's.



Колаборація Saweetie з McDonald's / Фото з інстаграму реперки