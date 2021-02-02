Обычно мочевина в составе косметического продукта многих отпугивает. Ведь название компонента вызывает ассоциации со способом, с помощью которого его получили. Но стоит больше узнать о полезных свойствах мочевины для кожи, а также о том, что уже давно существуют искусственные методы создания вещества.

Источник: Harper's Bazaar

Чтобы приготовить косметику с мочевиной, используют не только натуральное вещество, но и синтезируют ее искусственно в специальных лабораториях. Полученную формулу называют карбамидом. В перечне составляющих косметического средства можно увидеть оба варианта, ведь химический состав веществ идентичен, отличаются лишь способы получения. Поэтому впечатлительные красавицы могут не волноваться.

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Какая польза для кожи от косметики с мочевиной

Стоит начать с главной функции мочевины. Когда влага глубоко под кожей, то вещество притягивает ее к верхнему слою эпителия, чтобы сделать кожу мягкой, увлажненной и подтянутой. Уникальность средств с мочевиной в том, что они также помогают избавиться от шелушения кожи на лице и теле, но следует тщательно и правильно подбирать концентрацию. Мочевину еще используют для приготовления антивозрастной и укрепляющей косметики с коллагеном, гиалуроновой кислотой и церамидами. В этом случае ингредиент выполняет роль своеобразного проводника для других активных компонентов.

В зависимости от того, какую потребность должна удовлетворить косметика с мочевиной, выбирайте разную концентрацию упомянутого вещества в продукте. Для примера: в кремах и сыворотках для лица концентрация мочевины не должна быть выше 10%, если у вас нормальный тип кожи, который не склонен к сухости, то вам идеально подойдет концентрация 3 – 5%, средства для тела выбирайте с концентрацией 30%, для сухих локтей и стоп – до 40%.

Наш организм также синтезирует мочевину естественным образом. Однако ситуация похожа на выработку коллагена: с возрастом активность выработки полезных веществ замедляется. Поэтому дерматологи советуют не пренебрегать мочевиной в косметике, а пользоваться антивозрастными средствами с ее содержанием в сочетании с другими действенными активными компонентами: коллагеном, гиалуроновой кислотой, церамидами, витаминами C и E и ретинолом. Таким образом вы усилите эффект от ухода за кожей, потому что мочевина будет способствовать глубокому проникновению перечисленных полезных составляющих в слои эпителия.