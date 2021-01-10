Hair-експерти назвали модну стрижку 2021 року, яка залишається актуальною вже декілька сезонів та додає сексуальності будь-якому образу. Якщо ви наважуєтеся на коротку стрижку, то варто обирати універсальний варіант для різних типів обличчя і текстури волосся, аби точно не пожаліти про своє рішення.

Коли мова йде про стрижки, то потрібно брати до уваги не лише останні hair-тенденції, але й індивідуальні особливості: пропорції обличчя і текстуру волосся, пише Cosmopolitan.

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Сексуальна та універсальна стрижка 2021

Існує варіант стрижки, який личить усім, незалежно форми вашого обличчя, віку та типу волосин. У 2021 це наймодніша і нова версія каре – blunt bob. У перекладі з англійської blunt означає "тупий ", але в даному контексті мова йде про густий нефілірований зріз, який додає стрижці об’єму і допомагає їй зберігати першочергову форму. Зокрема, hair-експерти зазначають, що така стрижка має сексуальний вигляд. Яскравим прикладом слугують зачіски таких знаменитостей, як Люсі Бойнтон, Кая Гербер, Мішель Вільямс, Шарліз Терон та інші.