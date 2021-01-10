Hair-эксперты назвали модную стрижку 2021 года, которая остается актуальной уже несколько сезонов и добавляет сексуальности любому образу. Если вы решаетесь на короткую стрижку, то стоит выбирать универсальный вариант для разных типов лица и текстуры волос, чтобы точно не пожалеть о своем решении.

Когда речь идет о стрижках, то нужно принимать во внимание не только последние hair-тенденции, но и индивидуальные особенности: пропорции лица и текстуру волос, пишет Cosmopolitan.

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Сексуальная и универсальная стрижка 2021

Существует вариант стрижки, который подходит всем, независимо от формы вашего лица, возраста и типа волос. В 2021 это самая модная и новая версия каре – blunt bob. В переводе с английского blunt означает "тупой", но в данном контексте речь идет о густом нефилированном срезе, который добавляет стрижке объем и помогает ей сохранять первичную форму. В частности, hair-эксперты отмечают, что такая стрижка имеет сексуальный вид. Ярким примером служат прически таких знаменитостей, как Люси Бойнтон, Кайя Гербер, Мишель Уильямс, Шарлиз Терон и другие.