Серьезный удар по бизнесу: Виктория Бекхэм назвала сумму, которую потерял ее бьюти-бренд
Модная империя экс-участницы музыкальной группы Spice Girls и жены популярного футболиста Виктории Бекхэм понесла серьезные финансовые потери. Материнская компания модного дизайнера и владелицы бьюти-бренда, сообщила о годовых убытках бизнеса Виктории.
Источник:The Sun
46-летняя мать 4 детей Виктория Бекхэм получила серьезный удар по своему бизнесу. О весомых потерях ее модной империи и бьюти-бренда свидетельствуют конкретные цифры.
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Сколько денег потерял бизнес Виктории Бекхэм
Компания Victoria Beckham Ltd, которая занимается фэшн-брендом бывшей участницы группы Spice Girls, сообщила о годовых потерях в размере 16 миллионов долларов. А в прошлом месяце материнская компания Victoria Beckham Holdings, которая отвечает за фэшн-бренд и бьюти-линейку, обнародовала данные об убытках. На этот раз их размер составляет 23,1 миллиона долларов.
То есть разница в почти 7 миллионов долларов – это потери бьюти-бренда Виктории Бекхэм. Как отмечают инсайдеры таблоида The Sun, такая сумма убытков является серьезным ударом по бизнесу жены Дэвида Бекхэма.
В частности, Виктория Бекхэм запустила линейку продуктов для создания макияжа и средств по уходу за кожей в январе 2019 года, которые вышли в продажу только в октябре, в надежде, что она таким образом сможет исправить состояние ее модного бренда, который постоянно отчитывался об убытках.
Что известно о банкротстве Виктории БекхэмВ 2018 году бренд Victoria Beckham Limited имел убытки на 16,5 миллионов долларов, причиной которых считали спад продаж во всем мире. В 2019 году, по словам инсайдеров из близкого окружения дизайнера, ситуация ухудшилась, и компания стала дешевле на 36 миллионов долларов. Однако Виктория не собиралась опускать руки. Впоследствии появился именной бьюти-бренд звезды. В частности, тогда распространялись слухи, что бизнесвумен, чтобы преодолеть кризис, даже уменьшила свои расходы, пересмотрела прибыли, отказалась от услуг частного водителя и флориста. В июне 2020 года стало известно, что Виктория взяла кредит в размере 8 миллионов долларов, чтобы спасти свою модную империю от банкротства. В прошлом году Victoria Beckham Ltd также получила финансовые вливания в размере 20 миллионов долларов от таинственного инвестора. Предполагают, что им является муж Виктории Бекхэм Дэвид. Он уже не раз помогал жене финансово. На фоне всех обсуждений о возможном банкротстве фэшн-бренда Виктория Бекхэм 15 февраля 2020 года устроила грандиозный показ новой коллекции, гостями которого стали родственники и близкие друзья дизайнера, среди них главный редактор Vogue Анна Винтур.
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