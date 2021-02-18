Модная империя экс-участницы музыкальной группы Spice Girls и жены популярного футболиста Виктории Бекхэм понесла серьезные финансовые потери. Материнская компания модного дизайнера и владелицы бьюти-бренда, сообщила о годовых убытках бизнеса Виктории.

46-летняя мать 4 детей Виктория Бекхэм получила серьезный удар по своему бизнесу. О весомых потерях ее модной империи и бьюти-бренда свидетельствуют конкретные цифры.

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Сколько денег потерял бизнес Виктории Бекхэм

Компания Victoria Beckham Ltd, которая занимается фэшн-брендом бывшей участницы группы Spice Girls, сообщила о годовых потерях в размере 16 миллионов долларов. А в прошлом месяце материнская компания Victoria Beckham Holdings, которая отвечает за фэшн-бренд и бьюти-линейку, обнародовала данные об убытках. На этот раз их размер составляет 23,1 миллиона долларов.

То есть разница в почти 7 миллионов долларов – это потери бьюти-бренда Виктории Бекхэм. Как отмечают инсайдеры таблоида The Sun, такая сумма убытков является серьезным ударом по бизнесу жены Дэвида Бекхэма.

В частности, Виктория Бекхэм запустила линейку продуктов для создания макияжа и средств по уходу за кожей в январе 2019 года, которые вышли в продажу только в октябре, в надежде, что она таким образом сможет исправить состояние ее модного бренда, который постоянно отчитывался об убытках.