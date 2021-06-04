Когда шелушится кожа, нужно немного скорректировать свою привычную уходовую рутину. Пригодятся проверенные бьюти-лайфхаки.
Вам будет полезно: Ошибки при снятии макияжа, которые могут травмировать кожу
Что делать, когда шелушится кожа
- Прекратите скрабировать. Шелушению кожи нельзя помочь с помощью скрабов. Ведь абразивные частицы или очистительная щеточка еще больше травмируют дерму.
- Пользуйтесь кремами с ланолином. Ланолин, более известный как животный воск, следует искать в составе косметических продуктов. Вещество активно успокаивает кожу благодаря своей жирной основе, создает защитную пленку. Обычно детские кремы содержат много ланолина. Однако их можно использовать только тогда, когда лицо очень обветрилось и шелушится. Такие продукты не стоит делать постоянной составляющей своего ежедневного ухода.
- Облепиховое масло. Раздраженную кожу поможет вылечить облепиховое масло, которое можно приобрести в чистом виде в любой аптеке. Масло выполняет функцию "экстренной маски": эффективно заживляет и успокаивает дерму даже в случае сильного шелушения.
- Попробуйте "Судокрем". Еще одно действенное аптечное средство. Крем нужно наносить в небольшом количестве только на раздраженные участки кожи. Увлажняйте им лицо, пока не пройдет покраснение.
- Наносите бальзам для губ на улице. Если вам нужно срочно увлажнить кожу, а необходимого средства нет под рукой, то используйте обычный прозрачный бальзам для губ. Он создает на коже жировой защитный барьер, чтобы она не обветрилась еще больше. Но злоупотреблять таким бьюти-лайфхаком нельзя.
- Делайте медовые маски. Если у вас нет аллергии на основной ингредиент, то можно эффективно избавиться от шелушения на коже с помощью обычного меда. Для этого разведите мед небольшим количеством воды, нанесите на лицо и оставьте на 15 – 20 минут. Затем важно смыть маску правильно: используйте теплую воду температурой 22 – 23 градусов, умойтесь без сильного трения, а затем легонько промокните кожу мягким полотенцем или бумажной салфеткой.
- Используйте питательный крем перед сном. В борьбе с шелушением кожи особенно действенен ночной уход. Поэтому каждый вечер наносите на лицо качественный питательный крем. Также можно дополнить бьюти-рутину маслом для кожи: сначала нанесите масло, дайте ему 10 – 15 минут, чтобы впитаться, а затем распределяйте равномерным слоем крем.