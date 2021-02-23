Сильный отек лица не заболевание, а лишь признак определенных проблем в организме. Поэтому стоит узнать, почему лицо отекает и что делать, чтобы утром ваше отражение в зеркале приятно удивляло, а не пугало.

Задержка жидкостей в тканях лица не является чем-то нормальным, поэтому лицо утром не отекает у всех. Если вы заметили похожие признаки, то, узнав причину, можно избавиться от отеков.

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Почему отекает лицо

Первым делом нужно определить, в каких именно участках лица скапливается лишняя жидкость. Например: "мешки" под глазами и опухшие веки могут быть признаком больных почек, а отеки возле носа сигнализируют о воспалении, которое может быть вызвано хроническим гайморитом, заболеваниями органов дыхания или даже сахарным диабетом. Однако отеки на лице могут иметь и другие причины.

Повышенное давление.

Беременность и токсикоз.

Менструация.

Проблемы с иммунитетом и авитаминоз.

Нарушения в рационе: чрезмерная диета, употребление большого количества соли и т.д.

Избыточный вес.

Дефицит сна.

Аллергия.

Эндокринные заболевания (например, щитовидной железы) и гормональные нарушения.

Солнечные ожоги.

Как снять отеки с лица

Когда вы определите причину утренних отеков на лице, то найти способ для решения проблемы будет легче. Обычно с помощью определенных изменений в рационе можно вернуть лицу здоровый и свежий вид.

Меньше соли. Не стоит слишком солить пищу, а также перед сном есть соленую рыбу, чипсы, полуфабрикаты, майонез и другие продукты, которые содержат в своем составе много соли.

Не стоит слишком солить пищу, а также перед сном есть соленую рыбу, чипсы, полуфабрикаты, майонез и другие продукты, которые содержат в своем составе много соли. Больше воды. Может показаться странным советом, но водный баланс в организме помогает устранить отеки. В течение дня выпивайте 1, 5 – 2 литра воды, а ближе к вечеру – уменьшайте количество.

Может показаться странным советом, но водный баланс в организме помогает устранить отеки. В течение дня выпивайте 1, 5 – 2 литра воды, а ближе к вечеру – уменьшайте количество. Заменяйте кофе и газированные напитки зеленым чаем. Благодаря своим полезным свойствам зеленый чай устраняет видимость отеков.

Благодаря своим полезным свойствам зеленый чай устраняет видимость отеков. Сделайте тест на аллергическую реакцию. В случае аллергии, отеки лица не удастся убрать лишь правильным питанием.