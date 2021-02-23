Что делать, когда отекает лицо: причины и советы для борьбы с проблемой
Сильный отек лица не заболевание, а лишь признак определенных проблем в организме. Поэтому стоит узнать, почему лицо отекает и что делать, чтобы утром ваше отражение в зеркале приятно удивляло, а не пугало.
Источник:Grazia
Задержка жидкостей в тканях лица не является чем-то нормальным, поэтому лицо утром не отекает у всех. Если вы заметили похожие признаки, то, узнав причину, можно избавиться от отеков.
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Почему отекает лицо
Первым делом нужно определить, в каких именно участках лица скапливается лишняя жидкость. Например: "мешки" под глазами и опухшие веки могут быть признаком больных почек, а отеки возле носа сигнализируют о воспалении, которое может быть вызвано хроническим гайморитом, заболеваниями органов дыхания или даже сахарным диабетом. Однако отеки на лице могут иметь и другие причины.
- Повышенное давление.
- Беременность и токсикоз.
- Менструация.
- Проблемы с иммунитетом и авитаминоз.
- Нарушения в рационе: чрезмерная диета, употребление большого количества соли и т.д.
- Избыточный вес.
- Дефицит сна.
- Аллергия.
- Эндокринные заболевания (например, щитовидной железы) и гормональные нарушения.
- Солнечные ожоги.
Как снять отеки с лица
Когда вы определите причину утренних отеков на лице, то найти способ для решения проблемы будет легче. Обычно с помощью определенных изменений в рационе можно вернуть лицу здоровый и свежий вид.
- Меньше соли. Не стоит слишком солить пищу, а также перед сном есть соленую рыбу, чипсы, полуфабрикаты, майонез и другие продукты, которые содержат в своем составе много соли.
- Больше воды. Может показаться странным советом, но водный баланс в организме помогает устранить отеки. В течение дня выпивайте 1, 5 – 2 литра воды, а ближе к вечеру – уменьшайте количество.
- Заменяйте кофе и газированные напитки зеленым чаем. Благодаря своим полезным свойствам зеленый чай устраняет видимость отеков.
- Сделайте тест на аллергическую реакцию. В случае аллергии, отеки лица не удастся убрать лишь правильным питанием.
- Маски и компрессы. Специальные средства также являются эффективными методами в борьбе с отеками. Попробуйте маску или компресс против отеков перед сном, чтобы утром выглядеть привлекательно.
- Проверка состояния здоровья. Важно узнать, у вас все в порядке со щитовидной железой и почками. Ведь дисфункция этих органов является наиболее распространенной причиной "мешков" под глазами и других признаков. Чтобы избавиться от отекшего лица, проконсультируйтесь с эндокринологом и нефрологом.
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