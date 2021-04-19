Звезда украинского шоу-бизнеса Наталья Могилевская заботится о своей красоте и здоровье. Чтобы всегда оставаться в форме и привлекательно выглядеть, певица нашла для себя идеальную диету, наладила обмен веществ, похудела и поделилась своим секретом.

45-летняя Наталья Могилевская пробовала немало диет, чтобы достичь заветной фигуры. Теперь она считает интервальные голодание наиболее эффективными.

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Как Наталья Могилевская держит себя в форме

Звезда убеждена, что интервальное голодание положительно влияет на обмен веществ, а также способствует потере лишнего веса. Популярными схемами такой диеты считают 16/8 и 20/4. Наталья Могилевская говорит: "Мой вариант – это полный отказ от пищи на 16 часов и 8 часов, когда есть можно. Интервал можно выбрать самостоятельно – с 11 дня до 7 вечера или, например, с 8 утра до 4 вечера".

Также знаменитая исполнительница советует подбирать удобную схему индивидуально. Многое зависит от вашего метаболизма. Важно, чтобы диета не вредила вашему здоровью. Чтобы избежать неприятных последствий, следует заранее проконсультироваться с диетологом.

Чаще всего я стараюсь придерживаться 3 приемов пищи, возможны перекусы. В моем рационе всегда присутствуют овощи, ягоды и фрукты. В обязательном порядке белковые продукты,

– рассказывает о своем питании Наталья Могилевская.

Завтрак звезды состоит из сложных углеводов. Обычно это мюсли, каша или семена чиа с растительным молоком и ягодами. Иногда она может дополнить утренний прием пищи сыром или яйцом. Обедать Наталья рекомендует овощами, крупами и чем-то белковым: мясом, курицей или индейкой. Однако сама певица мяса не ест. А ужинать она любит больше всего рыбой, которую можно заменить птичьим мясом, овощами, молочными продуктами. Зато продукты, содержащие крахмал (крупы, хлеб, картофель) стоит есть в первой половине дня, но ими лучше не злоупотреблять.

"Дорогие женщины, желаю вам красивых форм, здорового аппетита и крепкого здоровья", – отмечает Наталья Могилевская.