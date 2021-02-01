Спінити і змити: 10 помилок, які ви часто робите в душі

21:59

Так, митися теж потрібно правильно. Багатьом здається, що прийом душу є однією із найпростіших б’юті-процедур: зайшли, намокли, спінили, змили, вийшли і витерли. Проте існують поширені помилки, які ви можете робити під час цього. А потім ламаєте собі голову, чому без причини випадає волосся і подразнюється шкіра.