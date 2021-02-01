Спінити і змити: 10 помилок, які ви часто робите в душі

Так, митися теж потрібно правильно. Багатьом здається, що прийом душу є однією із найпростіших б’юті-процедур: зайшли, намокли, спінили, змили, вийшли і витерли. Проте існують поширені помилки, які ви можете робити під час цього. А потім ламаєте собі голову, чому без причини випадає волосся і подразнюється шкіра.
Джерело: Vogue
Звична душова рутина повинна бути правильною, аби уникнути негативних наслідків. Деякі помилки під час миття тіла, волосся та обличчя можуть навіть нашкодити вашому здоров’ю.
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Поширені помилки в душі
- Миєтеся в дуже гарячій воді. Якщо такий душ допомагає розслабитися, то ще не означає, що можна зловживати високою температурою води. Адже таким чином ви можете порушити баланс pH шкіри голови, травмувати кутикулу волосся, надмірно розпарити корені волосин. Тому hair-експерти рекомендують ополіскувати шевелюру прохолодною водою.
- Дуже трете волосся. Інтенсивне втирання шампуню у шкіру голови та між волосинами не допоможе отримати кращий результат. Таким чином ви можете спровокувати ламкість волосся та алергічну реакцію дерми. Спінюючи шампунь, масажуйте голову кінчиками пальців, легко натискаючи, а тоді змивайте продукт.
- Ігнорування кондиціонера. Не забувайте користуватися цим засобом. Адже він відіграє важливу роль у догляді за волоссям. Обирайте формулу, які індивідуально підходитиме вашому типу волосся. Тоді вдасться уникнути сухості і ламкості локонів.
- Один рушник для тіла та волосся. Навіть коли поспішаєте, то витирайте тіло одним рушником, а висушуйте шевелюру за допомогою іншого, яке виготовлене з мікроволокна та краще вбирає вологу, щоб не спровокувати ламкість волосин.
- Рідко миєте голову. Залежно від типу, регулярність очищення шкіри голови та волосся повинна бути різною. Ідеального графіку не існує. Якщо робити велику перерву між процедурами миття шевелюри, то ви можете помітити випадання волосин. Адже піт та шкірне сало, які накопичуються на дермі, призводять до цієї проблеми.
- Користування синтетичними мочалками. Ці б’юті-інструменти мають великий вплив на шкіру. Більшість мочалок та спеціальних щіток для душу мають нейлонову щетину, яка з часом викликає гіперпігментацію на тілі внаслідок інтенсивного тертя. Натомість можна використовувати скраби з великими абразивними частинами 2 – 3 рази на тиждень, аби відлущувати ороговілі лусочки.
- Енергійно витираєте тіло. Надмірно сильний контакт рушника з розпареною шкірою після душу спричинює подразнення та травмує шкірний бар’єр. Тому після рутинної душової процедури акуратно промокніть тіло насухо м’яким рушником та нанесіть зволожувальний крем.
- Спочатку використовуєте засоби для обличчя і тіла, а потім шампунь. Експерти в індустрії краси рекомендують насамперед наносити шампуні і кондиціонери, бо в їхньому складі є консерванти, які стікаючи на чоло і лінію росту волосся, якщо їх не змити, можуть спричиняти контактне подразнення і прищі. Перед використанням очищувальних засобів для тіла й обличчя сполосніть волосся від залишків доглядових продуктів.
- Вмиваєте обличчя гелем для тіла. Такий спосіб є спокусливим, бо дозволяє економити час, але водночас і шкідливим. Більшість мил та гелів для тіла містять компоненти, які руйнують захисний бар’єр делікатної шкіри на обличчі. Використовуйте засоби лише за їхнім призначенням.
- Часто вмиваєте обличчя. Якщо зловживати розумним щоденним ритуалом миття обличчя, то дуже висока ймовірність, що ви зіпсуєте корисні жири в дермі, спровокуєте висипання, позбавите шкіру від ефірних олій, що потенційно викличе прищі чи подразнення. Дерматологи радять вмивати обличчя не частіше 2 разів на день.