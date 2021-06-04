Кейт Елізабет Вінслет найбільше відома своїми знаковими ролями у фільмах "Розум і почуття", "Титанік", "Читець". Зірку 6 разів номінували на премію Оскар, і вона таки отримала Оскар за найкращу жіночу роль у фільмі "Читець". Представники L'Oreal Paris зазначають, що Кейт стала їхнім амбасадором, бо поділяє місію бренда.

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Кейт Вінслет – нова глобальна амбасадорка L'Oreal Paris

Відома британська акторка Кейт Вінслет тепер представлятиме L'Oreal Paris і братиме участь у рекламних кампаніях. Міжнародна президентка марки Дельфіна Віг'є-Оваса каже: "Кейт Вінслет – справжня ікона, як у кіно, так і в житті. Вона – сильна жінка. Завдяки своєму таланту поширювати історії жінок і підтримувати тих, хто позбавлений голосу, Кейт поділяє нашу місію в L'Oreal Paris – допомогти жінкам усвідомити свою цінність, оспівати свою красу й зважитися бути самими собою".

Знадобилося багато зусиль, щоб сягнути краю, коли я не вибачаюся за те, ким я є, і приймаю свої вади. Я радо приєдналася до сестринства L'Oreal Paris, щоб сказати: потрібні мужність і сила, щоб повірити: ви гідні цього,

– коментує Кейт Вінслет.

Зірка настільки переконана, що немає нічого кращого за природну жіночу красу, що навіть почала відмовлятися від корегування її зовнішності в кіно і на знімках з різних фотосесій. У своєму інтерв'ю для The Guardian зізналася, що відмовилася ретушувати сцену в серіалі "Мейр з Істтауна", попри те, що там "випирає живіт". Режисер Крейг Цобель збирався "представити її тіло в більш виграшному світлі", але актриса категорично це заборонила. Крім цього, Вінслет вимагала повернути зморшки біля очей, коли ретушери редагували їх на фото для промо-кампанії, а також відмовилася використовувати світлини, на яких її шкіра здавалася надто сяйливою.

Додамо, що Кейт Вінслет доєдналася до команди зіркових амбасадорів французького бренда, серед яких є Селін Діон, Джейн Фонда, Ель Фаннінг, Ембер Герд, Су Джу Парк і Лія Кебеде.