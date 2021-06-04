Кейт Элизабет Уинслет больше всего известна своими знаковыми ролями в фильмах "Ум и чувства", "Титаник", "Чтец". Звезду 6 раз номинировали на премию Оскар, и она таки получила Оскар за лучшую женскую роль в фильме "Чтец". Представители L'Oreal Paris отмечают, что Кейт стала их амбассадором, потому что разделяет миссию бренда.

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Кейт Уинслет – новая глобальная амбассадорка L'Oreal Paris

Известная британская актриса Кейт Уинслет теперь будет представлять L'Oreal Paris и участвовать в рекламных кампаниях. Международный президент марки Дельфина Вигье-Оваса говорит: "Кейт Уинслет – настоящая икона, как в кино, так и в жизни. Она – сильная женщина. Благодаря своему таланту распространять истории женщин и поддерживать тех, кто лишен голоса, Кейт разделяет нашу миссию в l'Oreal Paris – помочь женщинам осознать свою ценность, воспеть свою красоту и решиться быть самими собой".

Потребовалось много усилий, чтобы достичь края, когда я не извиняюсь за то, кем я являюсь, и принимаю свои изъяны. Я с радостью присоединилась к сестринству L'Oreal Paris, чтобы сказать: нужны мужество и сила, чтобы поверить: вы достойны этого,

– комментирует Кейт Уинслет.

Звезда настолько убеждена, что нет ничего лучше естественной женской красоты, что даже начала отказываться от корректировки ее внешности в кино и на снимках с различных фотосессий. В своем интервью для The Guardian призналась, что отказалась ретушировать сцену в сериале "Мейр с Исттауна", несмотря на то, что там выпирает живот". Режиссер Крейг Цобель собирался "представить ее тело в более выигрышном свете", но актриса категорически это запретила. Кроме этого, Уинслет требовала вернуть морщины возле глаз, когда мы редактировали их на фото для промо-кампании, а также отказалась использовать фотографии, на которых ее кожа казалась слишком солнечной.

Добавим, что Кейт Уинслет присоединилась к команде звездных послов французского бренда, среди которых Селин Дион, Джейн Фонда, Эль Фаннинг, Эмбер Херд, Су Джу Парк и Лия Кебеде.