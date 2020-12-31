Ізраїльська акторка та модель Галь Гадот, відома головною роллю у популярному фільмі "Диво-жінка", любить дивувати прихильників новими світлинами в інстаграмі, на яких позує з різними ефектними варіантами макіяжу. Один з останніх мейк-апів зірки є ефектним у сріблястому стилі, а також його можна зробити самостійно для вечірки з нагоди Нового року.

"Чисте срібло" – саме так можна назвати стиль, у якому виконаний макіяж Галь Гадот. Якщо ви ще не визначалися, який новорічний мейк-ап робитимете, то можете скористатися прикладом б’юті-образу акторки, пише Cosmopolitan.

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Новорічний макіяж у стилі Галь Гадот

На своїй інстаграм-сторінці Галь Гадот поділилася ефектною світлиною зі зйомок для бренду Revlon, на якій можна детально розгледіти макіяж чудо-жінки. Акцентом мейк-апу, який буде вдалим рішенням для Нового року, є яскраве та модне виділення очей. Щоб погляд був виразнішим і привабливішим, Галь скористалася сріблястими тінями на верхніх повіках та чорною підводкою – знизу. Також зірка не забула нанести туш для вій і оформити брови, модно зачесавши волосини вгору.

Аби не "перевантажувати" загальний вигляд обличчя, утримайтеся від насиченої помади, достатньо нанести прозорий блиск на губи, щоб додати їм ефекту звабливості. Варіант макіяжу від Галь Гадот ідеально підійде для зустрічі нового року, покровителем якого є Металічний Бик. У новорічну ніч дозвольте собі сяяти як ззовні, так і зсередини.

Якщо ви досі в пошуку ідеального новорічного мейк-апу, то раніше ми вже ділилися модними ідеями. Шукайте їх за посиланням, аби створити ефектний б’юті-образ на Новий рік.