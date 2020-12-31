Израильская актриса и модель Галь Гадот, известная по главной роли в популярном фильме "Чудо-женщина, любит удивлять поклонников новыми фотографиями в инстаграме, на которых позирует с различными эффектными вариантами макияжа. Один из последних мейкапов звезды – эффектный в серебристом стиле, а также его можно сделать самостоятельно для вечеринки по случаю Нового года.

"Чистое серебро" – именно так можно назвать стиль, в котором выполнен макияж Галь Гадот. Если вы еще не определялись, какой новогодний мейкап будете делать, то можете воспользоваться примером бьюти-образа актрисы, пишет Cosmopolitan.

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Новогодний макияж в стиле Галь Гадот

На своей инстаграм-странице Галь Гадот поделилась эффектной фотографией со съемок для бренда Revlon, на котором можно детально разглядеть макияж чудо-женщины. Акцентом мейкапа, который будет удачным решением для Нового года, является яркое и модное выделение глаз. Чтобы взгляд был выразительнее и привлекательнее, Галь воспользовалась серебристыми тенями на верхних веках и черной подводкой – снизу. Также звезда не забыла нанести тушь для ресниц и оформить брови, модно зачесав волосы вверх.

Чтобы не "перегружать" общий вид лица, воздержитесь от насыщенной помады, достаточно нанести прозрачный блеск на губы, чтобы придать им эффект обольстительности. Вариант макияжа от Галь Гадот идеально подойдет для встречи нового года, покровителем которого является Металлический Бык. В новогоднюю ночь позвольте себе сиять как снаружи, так и изнутри.

Если вы до сих пор в поиске идеального новогоднего мейкапа, то раньше мы уже делились модными идеями. Ищите их по ссылке, чтобы создать эффектный бьюти-образ на Новый год.